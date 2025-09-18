Galicia pone fin a un verano seco en extremo: llovió menos de la mitad de lo habitual

Galicia registró este año un verano un poco diferente, al menos a ojos de aquellos que se esperan que al llegar a la comunidad se encontrarán con lluvia y unos mercurios que apuntan bajo. El impacto del cambio climático se nota en el territorio gallego y esto quedó reflejado, no solo en las altas temperaturas que se vivieron los meses de junio, julio y agosto, sino también en el drástico descenso de las precipitaciones si se comparan con el mismo periodo de años anteriores.

En un verano que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) define como «extremadamente seco», llovió un 45% menos de lo habitual en este trimestre. Se trata del quinto verano más seco desde 1961, año en el que empieza la serie histórica. La peor parte, en lo que a sequía se refiere, se la llevó el mes de junio, cuando las precipitaciones se situaron en un 41% sobre el valor normal de media. Hubo zonas de Ourense y Lugo que no alcanzaron ni siquiera el 20%.

Algo parecido ocurrió durante el resto del periodo estival, con un julio que sostuvo un porcentaje de precipitación del 52% sobre el valor normal. En agosto, cuando los incendios calcinaron miles de hectáreas en la comunidad, volvió a descender hasta el 47%.

No tan seco fue en el conjunto de España, ya que se situó como el decimocuarto más seco desde el inicio de los registros.

De cara al otoño meteorológico, que abarca septiembre, octubre y noviembre, Aemet tan solo anticipa que existe una mayor probabilidad de que la precipitación acumulada se encuentre en el oeste e centro de la península.

En lo que a las temperaturas respecta, Galicia vivió este año en verano más cálido de su serie histórica, con una anomalía media de 2,2 °C por encima de lo habitual. La temperatura media se situó en los 20,3 grados centígrados, bastante alejada de la de 2022 —con 1,7 °C de anomalía—, ahora segundo en la serie.

La anomalía positiva se situó en junio en los 3,1 grados, lo que hizo que fuera el más cálido de la serie histórica. A esto contribuyeron días varios días en los que los termómetros se dispararon, entre ellos el último día del mes, cuando en Ourense ciudad se alcanzaron los 41,6 grados.

En un julio también de calor, la anomalía se situó en 1,2 °C, a pesar de que las diferencias fueron notables entre las diferentes zonas de la comunidad. Mientras que en la mitad sur se superó en 1.5 o más la temperatura normal, en el norte se mantuvo por debajo de un grado. Algo similar pasó en agosto, cuando la anomalía fue de 3°C.

Aemet prevé que el otoño sea «más cálido de lo normal en todo el país», con una mayor probabilidad de las áreas del noroeste.

Días de transición verano-otoño

Durante estos días de transición del verano a la estación otoñal el tiempo en A Coruña mostrará varias caras. De momento hoy jueves 18 de septiembre será un día de tiempo seco y soleado con algunas nieblas matinales y con 25 grados de máxima. Mañana viernes día 19 también será un día de tiempo estable y con máxima de 26 grados. El sábado día 20 Meteogalicia prevé lluvias durante la primera mitad del día, y baja la máxima, que se quedará en 21 grados. El domingo día 21 será una jornada de chubascos, sobre todo durante la mañana, y las temperaturas bajan para quedarse ya por debajo de los 20 grados. Más información.