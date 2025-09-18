El Gobierno central pide vacunar contra la lengua azul aunque no sea obligatorio
El Ministerio de Agricultura hizo un llamamiento al sector ganadero y veterinario para intentar contrarrestar la incidencia de esta enfermedad
R.S.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) hizo ayer un llamamiento al sector ganadero y al veterinario para vacunar a los animales rumiantes frente a la enfermedad de la lengua azul, que afecta a los bovinos y ovinos fundamentalmente, además de a otros rumiantes silvestres. Así lo aseguraron fuentes del Ministerio en un encuentro con medios de comunicación, que recordaron que la vacunación es de carácter voluntario, pero que aunque no sea obligatoria, es «necesaria».
Para ello, el Ministerio recomendó a los ganaderos que consulten con su veterinario y con las oficinas comarcales ganaderas a la hora de decantarse por vacunar para que éstos les informen sobre qué serotipos están circulando activamente.
El último informe de situación epidemiológica de la lengua azul en España, de ayer, se informó de la detección de nuevos focos de lengua azul en los últimos 15 días en la provincia de A Coruña y en Huesca, y se prevé que durante los próximos meses, hasta noviembre, la actividad del mosquito transmisor aumente.
En esta línea, el comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria de España (Rasve) se reunirá a partir de noviembre, cuando comience el denominado período de «paz epidemiológica», para analizar la situación y evaluar la estrategia de cara al próximo año.
- Ni la vieira ni la almeja: el marisco más caro está en la provincia de A Coruña y es desconocido para el gran público
- Ni Combarro ni Allariz: este es el pueblo medieval que tienes que visitar en Galicia
- Este pueblo costero de A Coruña busca vecinos: ofrece trabajo y tiene alquileres desde 400€
- Muere una pareja de jóvenes en una salida de vía en O Pino
- Mueren dos jóvenes en una salida de vía en la A-54 en O Pino
- Vueling refuerza su oferta en Lavacolla con nuevas plazas para la temporada de invierno
- El Gobierno dice que la AP-9 va «hacia la gratuidad» a 24 horas de que acabe el plazo para no llevar la prórroga al TJUE
- La fragata ‘Bonifaz’ inaugura «una clase de buques llamada a ser la punta lanza»