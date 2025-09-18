El Gobierno elige que la AP-9 siga igual y liga su futuro a lo que diga Bruselas

Al límite del plazo legal fijado por la Comisión Europea para responder al demoledor dictamen motivado que certificaba la ilegalidad de la prórroga hasta 2048 de la concesión de la AP-9, el Gobierno central remitía al organismo comunitario una «amplia respuesta» explicando aquella medida para que Bruselas la «pueda tener en cuenta a la hora de realizar una valoración siempre en defensa de los intereses generales de España».

O lo que es lo mismo, la elección del Ejecutivo central en un momento clave que podía suponer atisbar en un futuro cercano el horizonte de la gratuidad de la autopista ha sido la de mantener todo tal y como está (concesión y peajes), a la espera de que ahora desde Bruselas vuelvan a posicionarse y, llegado el momento, elevar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Amparándose en la confidencialidad del documento remitido a la Comisión Europea, desde el Ministerio de Transportes no han querido profundizar en el contenido de su respuesta. Matizan que «no se trata de un recurso, sino de una respuesta» y que, por tanto, la pelota se le pasa a Bruselas, que tendrá ahora que mover ficha, anticipando el Gobierno central una larga batalla jurídica.

«Esta fase no supone todavía el final del procedimiento, analizaremos los siguientes pasos de la Comisión Europea (CE) para, llegado el caso, agotar las posibles opciones de respuesta», indican fuentes del departamento liderado por Óscar Puente, poniendo en valor «que se ha colaborado y respondido a todos los requerimientos realizados por la CE por responsabilidad y para velar por el interés común aunque las políticas de movilidad y reequilibrio territorial que defiende este Gobierno actualmente van en la dirección contraria».

En este sentido, Transportes busca poner el foco en el PP, recordando que la prórroga que Bruselas ve ilegal fue aprobada por el popular José María Aznar en el año 2000, «por lo que si estamos en esta situación es por su responsabilidad, correspondiéndole al PP explicar los motivos por los que tomó una decisión que este Gobierno no hubiera adoptado y que claramente es perjudicial para los derechos de los ciudadanos».

Pese a esto, la solución que propone el actual Ejecutivo central es mantener la política de bonificaciones a los viajeros recurrentes, de hasta un 100% del peaje de retorno a los que realizan un trayecto de ida y vuelta en 24 horas, dinero que sale de las arcas públicas y que va a parar a Audasa, la concesionaria de la vía, que sigue aumentando sus ingresos.

Conocida la postura del Gobierno, la decepción se ha apoderado de toda la clase política y de la agrupación En Colectivo. Desde la Xunta, consideran que «se volve castigar ós galegos, ós que condenan a seguir pagando unha peaxe inxusta por esta autoestrada». El Gobierno gallego lo achaca a la «falta de valentía» del Ejecutivo central y recuerda que «canto máis tarde se produza o rescate, será maior o prexuízo para os contribuíntes e os usuarios da autoestrada».

Mientras, los líderes de BNG y PSdeG se posicionaban sobre el futuro de la autopista minutos antes de conocerse la postura del Gobierno central. La nacionalista Ana Pontón insistía en que «sale más barato rescatar la concesión que seguir pagando bonificaciones, por lo que deben dejar de tomarnos el pelo a los gallegos». El socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, trasladó que «es necesario avanzar hacia la gratuidad pero que el tema tendrá un recorrido judicial, guste o no guste».

Por su parte, el portavoz de En Colectivo, Diego Maraña, no podía ocultar su malestar, recordando que «no va a haber una mejor oportunidad que este dictamen» para lograr la gratuidad de la AP-9. «Se demuestra que una vez más quieren que los gallegos sigamos pagando, no lo entendemos. Esto es solo para retrasar algo que se debería haber hecho hoy (por ayer), tenemos fundamentos, la herramientas jurídica. ¿Por qué no quieren?», lamenta Maraña, que invita a «unirnos a todos los ciudadanos».

El caso italiano que augura años de espera

No es la primera vez que la Comisión Europea se ve obligada a señalar una ilegalidad manifiesta en la prórroga de una concesión de autopista, pero un caso concreto, el que prolongó hasta 18 años más una relación contractual entre el Estado italiano y una concesionaria, guarda un paralelismo claro con lo que está sucediendo con la AP-9, lo que augura todavía un largo camino hasta un desenlace que suponga revocar aquel acuerdo del Gobierno central del PP en el 2000. Varios requerimientos y un dictamen motivado de Bruselas no fueron suficientes para que Italia tomase medidas con la concesión de distintos tramos de la autopista entre las ciudades de Livorno y Civitavecchia, con el Gobierno de Roma dilatando cualquier decisión, al igual que está sucediendo en Madrid. Tuvo que elevarse el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que emitió una sentencia en 2019, pero a la que tampocó Italia atendió en un primer momento, sino que no fue hasta 2023 se vio ya sin salidas para evitar el rescate de la concesión. La propia Comisión Europea ya identificó en 2021 las similitudes entre ambos modus operandi para prorrogar las concesiones sin concurso público.