El Gobierno inyecta 1.660 millones a Navantia en Ferrol

Una semana después de la botadura en Ferrol de la fragata F-111, emblema del resurgir industrial, el Gobierno ha aprobado un préstamo directo de 2.292 millones a Navantia. Casi dos tercios de la financiación, 1.660 millones, se destinarán al astillero de Ferrol para la modernización de las fragatas F-100 e y la construcción de un buque de combate. Dadas las elevadas inversiones necesarias para acometer estos programas, su realización sería imposible sin el apoyo de la Administración General del Estado en su financiación, según recoge el decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La F-111, primera unidad de la clase F-110, fue presentada como emblema de la nueva era de innovación y soberanía tecnológica en el sector naval. Apenas siete días después, el Ejecutivo ha dado luz verde a una financiación sin precedentes para Navantia, consolidando el compromiso estatal con la modernización de las capacidades marítimas.

Los préstamos, de carácter plurianual y a interés cero, se destinarán a cinco grandes proyectos que se ejecutarán hasta 2031: el Buque de Aprovisionamiento de Combate (BAC II) que sustituirá al Patiño: 380 millones, la modernización de las fragatas F-100: 1.280 millones, la actualización de los buques anfibios Galicia y Castilla: 240 millones, la adquisición del Buque de Acción Marítima de Inteligencia (BAM AGI): 242 millones y la construcción de un Buque Hidrográfico Oceánico (BHO): 150 millones.

Carga de trabajo

De estos proyectos, Ferrol se podrá beneficiar de los 380 millones habilitados para el BACC II, una construcción que tendrá un gran impacto económico: generará aproximadamente tres millones de horas de trabajo durante cuatro años. Se estima que se crearán 1.800 empleos, entre directos e indirectos. Además, el proyecto fomentará la participación de la industria española, con la implicación de más de 300 empresas con sede en el país. Además, los astilleros ferrolanos se encargarán de la modernización de las F-100, según detalló el secretario de Planificación Industrial del PSdeG, Ángel Mato. «Con el Gobierno del Partido Socialista se experimentó un continuo incremento de la carga de trabajo en el astillero de Ferrol, que ya tenía garantizada actividad para una década y que ahora mejor esa perspectiva», ensalzó Mato.

Con estos programas se busca reforzar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas ante un contexto geopolítico complejo, marcado por amenazas híbridas y la necesidad de autonomía estratégica.

La inversión no solo responde a necesidades militares, sino que también se alinea con el nuevo Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa. Se prevé que más de 900 empresas participen en los desarrollos, generando empleo cualificado y fortaleciendo el tejido industrial en todo el país.

Navantia deberá justificar cada desembolso y cumplir rigurosamente los objetivos técnicos establecidos. El decreto recoge mecanismos de supervisión, devolución y penalización en caso de incumplimiento, garantizando la transparencia y la seguridad jurídica.

