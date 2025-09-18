La Xunta iniciará este año el proyecto para conectar O Grove por autovía

La Xunta se ha comprometido a iniciar, antes de acabar el año, los trámites para ampliar la autovía de O Salnés y llevarla hasta la playa de A Lanzada, que da entrada al Concello de O Grove. Son en total 7 kilómetros que durante el verano soportan constantes atascos, que los fines de semana se convierten en colas interminables.

El proyecto lo presentaron ayer el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue. Al acto, entre otros, acudieron los alcaldes de Sanxenxo, Telmo Martín (Partido Popular), y de O Grove, José Cacabelos (PSOE).

«Es una obra muy demandada y necesaria que va a tener un gran impacto, que realzará esta zona y hará un poco más fácil a vida de los vecinos y de los visitantes», destacó Rueda.

La iniciativa, concebida como un proyecto de interés autonómico (PIA) —que se empezará a tramitar antes de fin de año— y dotada con un presupuesto de 40 millones de euros, combina actuaciones viarias con medidas de integración ambiental.

El plan incluye la ampliación de la vía rápida entre el municipio de Sanxenxo y A Lanzada, con el desdoblamiento hasta Noalla y con un tercer carril entre Noalla y A Lanzada, así como la ampliación a cuatro carriles de la PO-308 entre la vía rápida y la PO-550. Antes de que finalice este año se iniciará la tramitación del PIA, y en el primer semestre del año 2026 comenzará la de los dos primeros proyectos viarios y supondrá la conversión íntegra de esta vía rápida en autovía entre Sanxenxo y el enlace de Noalla, pasando de dos a cuatro carriles en los 3,5 kilómetros de trazado.