El 60% de los nuevos alquileres superan ya los 500 euros mensuales en Galicia

A la insuficiente oferta inmobiliaria se suma «la proliferación de usos alternativos» —turísticos, arrendamiento temporal o por habitaciones, entre otros—, algunos «especulativos» que «reducen aún más el stock disponible para residentes permanentes». El Ministerio de Vivienda recuerda que la inmensa mayoría de los hogares en alquiler carece de ahorros iniciales para meterse en una hipoteca. «Si no se cambia la situación, se producirá una mayor desigualdad y división en dos clases: la de multipropietarios ricos y la de inquilinos pobres», advierte.

Pese al fortísimo ascenso de los préstamos para la compra de vivienda (38% en la primera mitad del año), en Galicia se firman el doble de alquileres que créditos. Van 22.500 contratos de arrendamiento entre enero y agosto, según los últimos datos publicados por el Instituto Galego de Vivienda e Solo (IGVS). Y el coste no para de subir. El importe medio se sitúa en 589 euros en lo que va de año y en 611,3 euros en los alquileres formalizados en agosto, su enésimo máximo histórico tras un incremento de casi el 10% en comparación con el mismo mes de 2024. Ahora mismo, seis de cada diez nuevos contratos en la comunidad superan los 500 euros.

El análisis elaborado por el IGVS con la evolución del mercado en el segundo cuatrimestre del año aflora una ralentización de los contratos, probablemente, como explican las inmobiliarias, por el estrangulamiento de la oferta. Bajaron un 2,8% respecto a segundo cuatrimestre del ejercicio pasado y un 4,7% frente a los firmados entre enero y abril de este 2025.

Por debajo del umbral de los 500 euros mensuales hubo 4.218 contratos, un 23% menos que hace un año; los que superan esa cuantía aumentaron el 16%, cerca de 6.800 contratos. Hasta ahora, la franja mayoritaria de los arrendamientos en Galicia se movía entre los 400 y los 500 euros. En el segundo cuatrimestre ya son más los de 500 a 600 euros: 2.277 contratos. Los de 600 a 700 euros crecieron el 19% (1.835); un 28,4% los de 700 a 800 euros al mes (28,4%); el 38,5% los de 800 a 900 euros (665); el 53% los de 900 a 1.000 euros (355); y el 30% los de más de 1.000 euros (381).

La mitad de todos los contratos son para arrendamientos en las ciudades, donde el coste mensual medio alcanza los 675 euros, un 5,6% más en la variación trimestral y el 9% en comparativa interanual. Hasta agosto, el precio medio en A Coruña rebasó los 735 euros al mes, lo que supone una subida del 10,4% en el último año. El encarecimiento en Vigo ronda el 8%, con un importe de 683 euros; en Pontevedra llega a los 661 euros (7,3% más); 641 euros en Santiago (5,3%); 565 euros en Lugo (12,8%); 553 en Ferrol (14,4%); y 548 euros en Ourense (10,8%).

Suscríbete para seguir leyendo