Detenido por quemar el monte con un soplete en pleno agosto

La Guardia Civil detuvo a un vecino de Carballeda de Avia (Ourense) de 30 años de edad como presunto autor de un delito continuado de incendio forestal, tras provocarse tres conatos en la parroquia de Santo Estevo, en el propio concello de Carballeda de Avia, el pasado 18 de agosto, coincidiendo con la ola de incendios más devastadora de la provincia.

La investigación, desarrollada por el Equipo Roca en colaboración con la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Ourense, se enmarca en la operación Baquetas Ou y se activó tras constatarse la aparición de nuevos focos en una zona ya castigada por el fuego. Uno de los conatos realizados por el detenido llegó a poner en grave riesgo una vivienda habitada. En total, los tres focos provocados afectaron a media hectárea de monte.

Gracias a la colaboración ciudadana, la Guardia Civil pudo constatar que un motorista se desplazaba por la zona ocasionando los incendios, que se habían originado sistemáticamente en el margen derecho de la calzada, coincidiendo con el sentido de circulación del vehículo de dos ruedas sospechoso, lo que evidenciaba su carácter intencionado.

Durante el registro domiciliario en la vivienda detenido, la Guardia Civil incautó un soplete de mano, presuntamente utilizado para iniciar los fuegos, así como material informático que está pendiente de análisis. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ribadavia.

Fuego en el cañón del Sil

Por otro lado, ayer la Consellería de Medio Rural informó de un incendio activo en plena Ribeira Sacra, en el municipio lucense de Pantón, que obligó activar la situación de emergencia 2 por riesgo para las viviendas de Lornís. El fuego se inicio ayer a las 14.15 horas, se encuentra a menos de un kilómetros en línea recta del río Sil y al cierre de esta edición había calcinado ya unas 20 hectáreas.