Un fuego en Pantón (Lugo) obliga a desalojar al menos una docena de aldeas

Tras dos semanas de relativa calma en lo que a los incendios se refiere después que el fuego calcinase este agosto más de 100.000 hectáreas en la comunidad, la subida de las temperaturas y las fuertes ráfagas de viento provocaron que, en poco más de un día, dos incendios calcinasen, al menos, otras 900 hectáreas. El de mayor envergadura es el de Pantón (Lugo), registrado el jueves a primera hora de la tarde, que al cierre de esta edición afectaba a unas 700 hectáreas de terreno haciendo necesario el desalojo de al menos una docena de municipios de los concellos de Pantón y Sober por la proximidad de las llamas y la gran presencia de humo.

Según explicó la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, que a las 21.00 horas se desplazó hasta el municipio lucense, después de «lograr contener» el fuego el jueves por la tarde, ayer al mediodía «cobró fuerza» y de forma «explosiva» comenzó a extenderse hasta saltar el río Cabe y pasar al concello vecino de Sober.

Debido a la virulencia de las llamas y la gran presencia de humo, fue preciso desalojar tres aldeas del concello de Pantón (Cibrisqueiros, Frontón y Budián). Más tarde, según informó el concello de Sober, fue necesario hacer lo mismo en al menos diez núcleos de población de las parroquias de Rosende y Anllo, incluida una casa rural en la que en el momento se hospedaban 26 personas.

Debido a este incendio, además, fue necesario cortar la circulación de los trenes entre Ourense y Lugo. El fuego fue de tal magnitud que el humo llegó a ser visible desde varios puntos de la provincia de Ourense, afectando a la calidad del aire en la ciudad de As Burgas.

También empeoró ayer la situación en el incendio de O Bolo, en Ourense, donde, aunque a última hora de la mañana se pudo desactivar la situación 2 por la proximidad de las llamas a los núcleos de población, esta medida de protección a la ciudadanía tuvo que reactivarse por la tarde. La mala evolución del fuego obligó a que, pasadas las 19.00 horas, el 112 Galicia anunciase el confinamiento de las poblaciones de Santa Cruz, en la parroquia de Vilaseco, de Lentellais y del propio O Bolo. En total, fueron confinadas 263 personas. Además, las llamas obligaron a cerrar el tráfico en la OU-533.

Según los datos trasladados por Medio Rural, las hectáreas afectadas por lo ahora ascienden a 200. El fuego, que se originó el jueves por la noche, fue, según denunció ayer el alcalde del concello, Miguel Ángel García, claramente «intencionado». Además de los efectivos destinados por la Xunta, tanto a este incendio como al de Pantón se desplazaron medios de la Unidad Militar de Emergencias.

Finalmente, continúa controlado el tercer incendio forestal que persiste en la comunidad, el registrado el pasado martes en el municipio de Barreiros, también en Lugo, que según las últimas estimaciones ha calcinado ya 140 hectáreas. En total, los tres fuegos suman, por ahora, una superficie afectada de 1.040 hectáreas. De ellas, 900 fueron calcinadas desde el jueves, cuando empezaron los fuegos de O Bolo y Pantón.