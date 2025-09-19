Un fuego en Pantón (Lugo) obliga a desalojar al menos una docena de aldeas
El incendio saltó el río Cabe, obligando a realizar evacuaciones también en Sober | Entre este fuego y el registrado en O Bolo, en Ourense, la superficie calcinada asciende a 900 hectáreas
Noela Vázquez
Tras dos semanas de relativa calma en lo que a los incendios se refiere después que el fuego calcinase este agosto más de 100.000 hectáreas en la comunidad, la subida de las temperaturas y las fuertes ráfagas de viento provocaron que, en poco más de un día, dos incendios calcinasen, al menos, otras 900 hectáreas. El de mayor envergadura es el de Pantón (Lugo), registrado el jueves a primera hora de la tarde, que al cierre de esta edición afectaba a unas 700 hectáreas de terreno haciendo necesario el desalojo de al menos una docena de municipios de los concellos de Pantón y Sober por la proximidad de las llamas y la gran presencia de humo.
Según explicó la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, que a las 21.00 horas se desplazó hasta el municipio lucense, después de «lograr contener» el fuego el jueves por la tarde, ayer al mediodía «cobró fuerza» y de forma «explosiva» comenzó a extenderse hasta saltar el río Cabe y pasar al concello vecino de Sober.
Debido a la virulencia de las llamas y la gran presencia de humo, fue preciso desalojar tres aldeas del concello de Pantón (Cibrisqueiros, Frontón y Budián). Más tarde, según informó el concello de Sober, fue necesario hacer lo mismo en al menos diez núcleos de población de las parroquias de Rosende y Anllo, incluida una casa rural en la que en el momento se hospedaban 26 personas.
Debido a este incendio, además, fue necesario cortar la circulación de los trenes entre Ourense y Lugo. El fuego fue de tal magnitud que el humo llegó a ser visible desde varios puntos de la provincia de Ourense, afectando a la calidad del aire en la ciudad de As Burgas.
También empeoró ayer la situación en el incendio de O Bolo, en Ourense, donde, aunque a última hora de la mañana se pudo desactivar la situación 2 por la proximidad de las llamas a los núcleos de población, esta medida de protección a la ciudadanía tuvo que reactivarse por la tarde. La mala evolución del fuego obligó a que, pasadas las 19.00 horas, el 112 Galicia anunciase el confinamiento de las poblaciones de Santa Cruz, en la parroquia de Vilaseco, de Lentellais y del propio O Bolo. En total, fueron confinadas 263 personas. Además, las llamas obligaron a cerrar el tráfico en la OU-533.
Según los datos trasladados por Medio Rural, las hectáreas afectadas por lo ahora ascienden a 200. El fuego, que se originó el jueves por la noche, fue, según denunció ayer el alcalde del concello, Miguel Ángel García, claramente «intencionado». Además de los efectivos destinados por la Xunta, tanto a este incendio como al de Pantón se desplazaron medios de la Unidad Militar de Emergencias.
Finalmente, continúa controlado el tercer incendio forestal que persiste en la comunidad, el registrado el pasado martes en el municipio de Barreiros, también en Lugo, que según las últimas estimaciones ha calcinado ya 140 hectáreas. En total, los tres fuegos suman, por ahora, una superficie afectada de 1.040 hectáreas. De ellas, 900 fueron calcinadas desde el jueves, cuando empezaron los fuegos de O Bolo y Pantón.
- Ni la vieira ni la almeja: el marisco más caro está en la provincia de A Coruña y es desconocido para el gran público
- Este pueblo costero de A Coruña busca vecinos: ofrece trabajo y tiene alquileres desde 400€
- El Gobierno elige que siga todo igual en la AP-9 y liga su futuro a lo que diga Bruselas
- El Gobierno dice que la AP-9 va «hacia la gratuidad» a 24 horas de que acabe el plazo para no llevar la prórroga al TJUE
- La fragata ‘Bonifaz’ inaugura «una clase de buques llamada a ser la punta lanza»
- Un pueblo con playa de la provincia de A Coruña está entre los más baratos para comprar una casa: 645 euros el metro cuadrado
- El Gobierno se contradice sobre el futuro de la AP-9 y crece el clamor por eliminar peajes
- Heridos cuatro jóvenes atropellados por un bus tras la macrofiesta de inicio de curso en Chanteclair