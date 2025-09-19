El otoño llega con un desplome térmico y lluvias: hasta 15º menos en solo 48 horas

El otoño llega con desplome térmico y lluvias. El calor de verano que ha dominado esta semana, con máximas en Galicia que superaron los 35 grados, tiene las horas contadas por la irrupción de una masa de aire frío en altura y la aproximación de una borrasca. De un mapa meteorológico con valores diurnos que superaron los 25 grados en prácticamente toda la comunidad y temperaturas durante la noche que parecían más típicas de un día de primavera -este jueves oscilaron entre los 12 y los 14 grados en las ciudades-, se pasará a un fin de semana marcado por la bajada del mercurio de hasta 11 grados en las máximas en solo 24 horas. Pero el domingo, caerán todavía más y las máximas no pasarán de los 20 grados en casi toda la comunidad, hasta 15 grados menos que estos días pasados, y las temperaturas nocturnas se moverán entre los 8 grados de Lugo o Santiago y los 15º de A Coruña, según las previsiones de MeteoGalicia.

Tras un viernes marcado por la alerta amarilla por altas temperaturas en los concellos del Miño en Ourense y la zona de Valdeorras, la jornada del sábado estará marcada por la entrada de un frente frío que dejará lluvias, que comenzarán a primera hora de la mañana por el litoral de A Coruña y con el avance de las horas se extenderá al resto de la comunidad. Por la tarde, las precipitaciones tenderán a remitir y se irán abriendo claros por el oeste. Las temperaturas sufrirán la primera bajada en la antesala de la nueva estación, que comienza el lunes. Las mínimas en las ciudades caerán hasta los 11 grados previstos en Lugo y no superaran los 16º que se esperan en A Coruña. Pero por el día será cuando se note más el desplome térmico, con máximas que no superarán los 25 grados -previstos en Ourense-, aunque la mayoría de las urbes se moverán entre los 21º de Santiago, Lugo, A Coruña o Ferrol y los 22 de Vigo y los 23º de Pontevedra.

Pero el domingo tocará abrigarse todavía más y echar de nuevo mano del paraguas. Una borrasca situada en las Islas Británicas dejará mucha inestabilidad con aire frío en altura. La jornada arrancará con lluvias en toda la comunidad, aunque serán más intensas en la mitad norte, según las previsiones de MeteoGalicia. Las temperaturas máximas se quedarán por debajo de los 20 grados en prácticamente todos los concellos, moviéndose en las ciudades entre los 17º previstos para Santiago y Lugo y los 22º de Ourense. Mientras, las mínimas se desplomarán hasta los 8 grados, casi la mitad que solo 24 horas antes.

En cuanto a la previsión para el lunes, las temperaturas máximas apenas sufrirán cambios mientras que las nocturnas caerán ligeramente. Las lluvias continuarán en el norte de las provincias de A Coruña y de Lugo, mientras que el cielo estará más despejado en el resto de la comunidad.