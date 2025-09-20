El alquiler de un piso ya exige un 45% más que la cuota de la hipoteca

¿Alquilar o comprar? En un mercado inmobiliario marcado por la inflación, la escasez de oferta, la creciente demanda y la volatilidad económica, la decisión entre estrenarse (o seguir) como inquilino o convertirse en propietario provoca cada vez más quebraderos de cabeza entre quienes a diario rastrean agencias o portales web en busca de una vivienda . Lo que hace años era una elección basada en preferencias personales, hoy el precio es la clave. Tanto que ha dado un vuelco en el sector decantando la balanza por las compras. Aunque estas exigen un desembolso inicial de aproximadamente el 20% del valor del piso o casa que cuelga el cartel de Se vende (los bancos suelen financiar hasta el 80%), al que hay que añadir otro 10-15% para impuestos, notaría, gestoría y tasación, con este contrato se adquiere el inmueble en propiedad y a un precio más bajo de lo que a día de hoy se exige por un arrendamiento en Galicia.

La brecha entre el alquiler y la compra en la comunidad gallega no ha dejado de crecer en los últimos meses y ya alcanza niveles históricos. Con una oferta bajo mínimos en ambos mercados, los precios se han disparado tanto en el mercado de compra-venta como en el de arrendamiento y aún no muestran señales de estabilización. Pero alquilar hoy una vivienda en Galicia cuesta de media 611 euros mensuales, según los datos los contratos formalizados en la comunidad el pasado mes de agosto que acaba de hacer públicos el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). Mientras, la cuota hipotecaria de las operaciones actuales en Galicia se sitúa en torno a los 425 euros para un préstamo medio de 120.000 euros. La diferencia es de casi un 45% y marca un punto de inflexión en el acceso a la vivienda.

Este porcentaje se traduce en un desembolso extra mensual de casi 190 euros en régimen de arrendamiento frente a la cuota hipotecaria media en la comunidad. Es decir, cada año un inquilino se deja de media 2.250 más en la factura de su vivienda que un propietario en los recibos de su banco por su piso o casa.

Desde la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin), la coruñesa Emma Martínez, alerta de que el mercado del alquiler está completamente tensionado. «Hay cada vez una lista de espera mayor porque las viviendas nuevas que entran para arrendar son contadas y eso hace que las que están bien y a un precio asequible se alquilen en apenas 24-48 horas», apunta Martínez. Es más, apunta, en muchos casos, ni siquiera se anuncian. Basta una llamada a ese cliente en lista de espera para cerrar el acuerdo. Esta dinámica que se empezó a notar tras la pandemia ha ido a más en los últimos años, en paralelo a la caída de la oferta, con un stock en mínimos históricos —tanto en el circuito de alquiler como de compra— y una demanda que supera con creces el parque residencial que se anuncia en inmobiliarias y portales web.

Ni siquiera el entorno de las ciudades ofrece una alternativa para quienes buscan una vivienda, ya que los precios en zonas periféricas casi se han equiparado a los del centro urbano, eliminando cualquier margen de ahorro para quienes buscan escapar del núcleo metropolitano, según explican desde la patronal inmobiliaria.

En cuanto a la salida de viviendas turísticas del mercado que augura el Gobierno central debido a la exigencia del número de registro único, el sector da por hecho que no tendrá un impacto real en el alquiler tradicional. Martínez vaticina que estos inmuebles si están en zonas tensionadas donde se fija un techo para los precios acabarán vacíos o en el mercado de compraventa. «Este trasvase ha ido al alza, porque después de una inversión tan grande que hacen los propietarios de pisos turísticos no les compensa», explica la presidenta de Agalin. Solamente colgarán el cartel de Se alquila si están en barrios donde pueden mantener precios altos para amortizar las inversiones realizadas. «Eso no será solución al problema de la vivienda», sentencia Martínez.

La falta de stock acumulada en Galicia, que supera las 34.000 viviendas entre 2021 y 2024 —casi la mitad en la provincia de A Coruña—, ha sido uno de los principales motivos de este encarecimiento irrefrenable que ha convertido la búsqueda de un piso en una misión casi imposible. En ciudades como A Coruña o Pontevedra, la caída de la oferta de vivienda en venta supera el 70% respecto a hace seis años. Esta escasez ha disparado los precios y ha convertido el alquiler en un lujo que muchos no pueden permitirse.

Pisos vacíos o a la venta antes que colgar el cartel de «Se alquila»

Galicia tienen más de 500.000 viviendas vacías, casi el 29% del total de inmuebles en la comunidad y cerca de 14 puntos por encima de la media nacional (14,4%). La cifra que, según augura la Asociación de Inquilinos y Propietarios de A Coruña, irá a más. «La Ley de Vivienda no da seguridad jurídica a los propietarios y ante impagos se ven atados de pies y manos para poder cobrar las deudas y echar a los inquilinos», advierte el portavoz del colectivo Miguel Estévez. «Son cada vez más los que prefieren tenerlo vacío, si pueden permitírselo económicamente, o, en su defecto, optan por ponerlo a la venta», explica el abogado, quien augura que mientras no se modifique la ley no entrarán más inmuebles en el circuito de alquiler tradicional. En consecuencia, la oferta seguirá cayendo y los precios mantendrán esa escalada al alza que ha convertido la vivienda en un bien casi de lujo.