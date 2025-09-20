Un barco gallego localiza un «mensaje en una botella» a 2.000 metros de profundidad

Calamares brillantes, langostas rosadas, corales de todas las gamas cromáticas, pulpos... y hasta una estrella de mar con un trasero peculiar. La expedición de científicos argentinos a bordo del Falkor Too, contruido por el astillero vigués Construcciones Navales Paulino Freire, ha exhibido al mundo, y en directo, la colosal biodiversidad marina del Cono Sur.

«Argentina está mostrando al mundo el poder de la exploración de las profundidades marinas no solo para despertar el asombro, sino también para recordarnos cuánto queda de nuestro planeta por descubrir y proteger», ha destacado Wendy Schmidt, la cofundadora y presidenta del Schmidt Ocean Institute, propietario del único buque que opera en todo el mundo con carácter filantrópico.

La ya famosísima estrella de mar grabada por SuBastian / Schmidt Ocean Institute

Los ojos bajo el mar han sido los del ROV (remoted operated vehicle) SuBastian, el mismo que fue capaz de localizar, por primera vez, un ejemplar vivo de calamar colosal (hamiltoni), en este caso en las proximidades de las islas Sandwich del Sur. Es el inverebrado más pesado del planeta --ronda los 500 kilos de peso-- y pueden llegar a medir siete metros de longitud. Se habían pescado adultos moribundos o muertos, como el localizado en Nueva Zelanda en 2007, pero hasta este año no habían sido grabados vivos. Y, de nuevo, con el buque made in Vigo de protagonista.

Schmidt Ocean

Lo que acaba de filmar ahora es una botella de vidrio con mensaje. O con dos, en realidad: el que previsiblemente guarda en su interior, quién sabe desde hace cuánto, y el que muestra por fuera, con la vida abriéndose paso pegada a su superficie. «¡Queremos saber qué dice el mensaje!», dice uno de los comentarios en la publicación. «Por primera vez --remacha otro-- la basura ha servido para que la vida prolifere».

La cuenta de YouTube del Schmidt Occean Institute ha divulgado este video, tomado a unos 2.000 metros de profundidad, y que suma ya miles de visualizaciones. Las pinzas del brazo robótico de SuBastian tomaron la botella de la arena para grabarla mejor.

Apareamiento de dos nécoras / Schmidt Ocean Foundation

La expedición, en directo

Cada vídeo en streaming dura unas ocho horas y congrega a una media superior a esas veinte mil almas. Esta campaña se denomina Underwater Oases of Mar Del Plata Canyon: Talud Continental IV y cuenta con el respaldo del CSIC argentino, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

«Que cualquier persona pueda conectarse desde su casa y ver en vivo lo que estamos viendo nosotros, es una oportunidad única. De repente, la ciencia deja de ser algo lejano o inaccesible, y se vuelve parte del día a día. Además, nos obliga a explicar lo que hacemos de forma clara, sin vueltas, para que cualquiera lo pueda entender y disfrutar. Es una forma de abrir las puertas del barco, del laboratorio, y del fondo del mar, todo al mismo tiempo», puso en valor el jefe científico de la expedición e investigador del Conicet, Daniel Lauretta.

