El Gobierno hará una «renovación histórica» de las cárceles gallegas

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, avanzó ayer una «renovación histórica» en las cinco cárceles de Galicia y el CIS de A Coruña, reivindicado la «innegable» contribución que realizan las instituciones penitenciarias al mantenimiento de la seguridad y el bienestar de la ciudadanía de la comunidad gallega.

La inversión superará los 20 millones, dijo, y las obras ya se están llevando a cabo en O Pereiro de Aguiar (Ourense). En su intervención, Blanco llamó a acabar «con el estigma de la vida en prisión», reivindicando estos centros como lugares creación de oportunidades.