Pontón reta a Rueda a aceptar la investigación por los incendios

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, retó ayer al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a aceptar que se constituya en el Parlamento gallego una comisión de investigación para analizar qué falló en la «nefasta» gestión del Gobierno autonómico durante la oleada de incendios forestales del pasado mes de agosto.

«Los gallegos merecen saber por qué, mientras ardía Galicia, Rueda estaba en la plaza de toros de Pontevedra, por qué no había personal suficiente ni los recursos necesarios, por qué no se tomaron las medidas necesarias para evitar una situación de estas características», aseveró ayer la nacionalista desde Pontevedra, donde, acompañada del alcalde de la ciudad, Miguel Anxo Fernández Lores, visitó el monte Tomba. Allí, el Concello desarrolla el programa Monte Vivo, una muestra para el Bloque de que otra política forestal es posible.

Durante el acto, arremetió contra la «política forestal pirófita» del PP, acusando a la Xunta de «entregar» el monte a las «macrocelulosas contaminantes», y asegurando que los incendios son «el mayor problema ambiental de Galicia» y una «consecuencia directa» de las decisiones de los populares.

Nueva base de la UME

En otro orden de cosas, también ayer el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, arremetió contra la respuesta de la ministra de Defensa a su petición de instalar una base fija de la UME en Toén, en Ourense. «Es una contestación en la que no se moja nada», condenó, explicando que Margarita Robles dijo que, de ser necesario, «se estudiará» la posibilidad.

Ante esto, la intención del Gobierno gallego, dijo Calvo, es «insistir» en esta petición al considerar que su implantación en Ourense sería «adecuada», siendo una de las provincias «más afectadas» por los incendios. «Lo que estamos ofreciendo es colaboración. La Xunta de Galicia aportaría la localización y la inversión necesaria para poner en funcionamiento esa base», insistió al respecto el titular de la cartera gallega de Presidencia.