El Sergas alerta del aumento del uso de antibióticos en niños de 5 a 9 años

En Galicia, el consumo de antibióticos en Atención Primaria vuelve a escalar hasta niveles previos a la pandemia. Se alcanzó la cifra de 24,04 dosis diarias definidas por 1.000 habitantes y día (DHD), frente a las 22,53 de la media nacional, y la gran mayoría (71%) se dispensaron con receta del Servizo Galego de Saúde (Sergas). La medida utilizada como referencia para evaluar la ingesta de estos fármacos, sitúa a la comunidad como la quinta con mayor dispensación del país y con una tasa superior a la media española desde 2014.

En un contexto de avance de «superbacterias» y de creciente preocupación por el mal uso de los antibióticos —que favorecen el desarrollo de resistencias, si se usan de forma inadecuada—, el último boletín epidemiológico del Sergas amplía la alerta. Vincula el crecimiento de su consumo «en gran medida» al uso en población infantil y señala que el aumento se concentra en el área de pediatría. «Llama la atención el incremento del consumo de Amoxicilina de un 4,5% en niños de entre 5 y 9 años», apunta el informe, que añade que este repunte «podría estar relacionado con el aumento de la incidencia de infecciones por estreptococos del grupo A» detectado en ese mismo periodo. Los datos corresponden a 2023 y el incremento se cifra con respecto al año anterior: el grupo de las penicilinas —responsable del 55% del aumento en el caso de amoxicilina y del 13% en el de Amoxicilina-clavulánico— destaca claramente. Por áreas sanitarias, los porcentajes de prescripción en menores de 15 años oscilan entre el 11% y el 15%.

La médica de familia y miembro de la Agamfec, Susana Alcoa, considera «tremendamente preocupante» el incremento de prescripción de antibióticos a esas edades y lamenta que, pese a los años de trabajo de programas como el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos y el Programa de optimización del uso de antibióticos en Galicia, no se observen mejoras reales. Recuerda que existen herramientas útiles —como guías terapéuticas en aplicaciones móviles, formación específica y sistemas de indicadores comparativos entre centros—, pero denuncia que los esfuerzos han sido desiguales y escasos. Reclama formación mucho más intensiva y continuada.

El médico de familia y también miembro de la misma asociación, Jesús Sueiro, alerta de que un uso excesivo de antibióticos en edades tempranas puede favorecer resistencias que afecten a esos mismos niños cuando sean adultos. Recalca la importancia de seleccionar bien los casos y cuestiona que el aumento de recetas en pediatría indique realmente más infecciones, vinculándolo a la variabilidad en la práctica clínica. Advierte de que, para afirmar que han aumentado estas infecciones, harían falta datos de positividad de test de estreptococo y no solo cifras de prescripción. Explica que se realizan test rápidos antes de recetar, ya que alrededor del 70% de las amigdalitis y faringitis son víricas.

El boletín del Sergas advierte de que este repunte puede favorecer el desarrollo de resistencias bacterianas y recomienda reforzar el uso prudente: «no prescribir antibióticos si no es necesario (procesos virales y autolimitados), reducir la prescripción de amoxicilina-clavulánico y limitar el uso de fluoroquinolonas y cefalosporinas de 3ª generación».

Suscríbete para seguir leyendo