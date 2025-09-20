Titulados en FP: el 20% trabaja por debajo de su cualificación

La FP ha dejado de ser la salida de emergencia para el alumnado que no se veía con ganas de seguir quemando etapas educativas. Lo demuestra el que el 26,6% de los gallegos de entre 25 y 64 años cuente con un título de técnico o de técnico superior, cuatro puntos más que la media estatal, pero también que la FP haya desbancado al Bachillerato como opción preferida tras la enseñanza obligatoria. Han contribuido a dignificar esta alternativa académica, según sus docentes, su carácter práctico, su rapidez para preparar y su orientación al mercado laboral. De este último aspecto suele sacar pecho la Xunta, pero no todo es de color rosa: se suele hablar de cómo la sobrecualificación afecta a los universitarios, pero los titulados en FP tampoco se libran del problema.

Así lo revela el informe más reciente sobre inserción laboral de FP en la comunidad, que analiza la situación de las personas tituladas en 2022 dos años después de finalizar sus estudios, es decir, en 2024.

Según el informe Inserción laboral do alumnado de Formación Profesional que rematou os seus estudos no curso 2021-2022 en Galicia, un 20,3 por ciento de titulados que trabajan están en puestos de «empleados sin formación previa requerida» y un 2,4% de aprendices. Entre los universitarios, de acuerdo a la encuesta más reciente realizada por la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), un 83,7% de los graduados que trabajan desempeñan funciones de nivel universitario en su empleo, lo que dejaría al resto, un 16,3%, asumiendo tareas por debajo de su nivel de formación.

El estudio de inserción de 2024 también revela que son «mayoritarias» las categorías laborales de oficiales técnicos y trabajadores especializados en oficios que requieren FP entre las ocupaciones de los titulados en 2022. Supondrían un 65,5% del total de ocupados e implican un incremento de un 26 por ciento con respecto a la edición previa del análisis, realizada dos años antes.

Suscríbete para seguir leyendo