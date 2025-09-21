El BNG asegura ser un «muro de contención» ante la Xunta del PP

El BNG volvió a erigirse ayer como el «gobierno alternativo» ante el «desastre» que, aseguran, refleja el Gobierno de la Xunta de Alfonso Rueda, que «deja una Galicia más pequeña, con menos oportunidades» y menor calidad de vida. Así lo aseguró la portavoz nacional del partido, Ana Pontón, tras la primera reunión del curso político del Consello Nacional del Bloque, el máximo órgano entre asambleas.

De este modo, la nacionalista contrapuso la capacidad de su partido para defender los intereses de Galicia, con una forma de hacer política que solo se debe a los gallegos y a las gallegas», frente a la gestión del PP gallego. «Somos un muro de contención contra un Gobierno de Rueda que antepone los intereses del PP» a los de la comunidad, dijo, con un presidente sometido al «tándem Feijóo-Ayuso». Muestra de ello, indicó, es la negativa de la Xunta a aceptar la condonación de la deuda, que «roza el disparate», o su rechazo a condenar el genocidio que Israel lleva a cabo sobre la población palestina en Gaza. «Nadie en Galicia lo entiende», aseguró.

Se refirió, además, a la AP-9, criticando no solo al PP sino también al PSOE por «alternarse en la discriminación a Galicia» al cambiar de posición en función de si están en la oposición o en el gobierno. «La única fuerza que siempre defendió una AP-9 gallega y libre de peajes fue el BNG. Y no vamos a parar hasta conseguirlo», zanjó al respecto.

«Es posible»

También ayer el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se refirió a esta cuestión, asegurando que una AP-9 gratis «es posible», aunque sin entrar a valorar la posibilidad de poner fin a la concesión. Del mismo modo, denunció el «genocidio» de Gaza, criticando la postura de quien se pone «de perfil ante la barbarie», en referencia a las ausencias de este viernes en los minutos de silencio convocados por la Fegamp por las víctimas palestinas.