La castaña gallega se lanza al mercado árabe y asiático

Estos días asoman las primeras castañas en los supermercados. Castañas de cedo, nacidas de árboles híbridos capaces de producir ya la última semana de agosto, cuando en las calles hay todavía heladeros y no castañeros. No son las mejores de sabor y calidad, ya que todavía es verano y el bicho estropea muchas, y tampoco están amparadas por la IXP Castaña de Galicia por no ser autóctonas... Pero sí forman parte de un sector importante para el campo gallego, capaz de generar unos ingresos de 50 millones de euros anuales y de llegar a mercados de una treintena de países.

Y serían más si la producción fuese mayor, porque la demanda no para de crecer. De hecho, es tanta que la industria gallega se ve obligada a importar hasta 10 millones de kilos —casi tanto como produce— para satisfacer a sus clientes por medio mundo, con especial interés de algunos países «emergentes» de Asia. «Es un fenómeno reciente que se da en Dubai, Arabia Saudí o incluso Corea», explica Jesús Quintá, gerente de la empresa Alibós de Monterroso (Lugo) y presidente de la Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Castaña de Galicia. Son sociedades con alto poder adquisitivo a las que les interesa «el producto terminado de calidad», tipo marrón glacé o puré.

Francia y Suiza constituyen hoy los grandes clientes de la castaña gallega, pero también Inglaterra, Italia, Alemania, Japón, Estados Unidos y algunos países de América Latina. «El 90% de nuestra castaña va para fuera de Galicia y de esa, el 70% para el extranjero», comenta Quintá. Por eso es vital producir más y de forma más profesionalizada, ya que Galicia tiene gran «potencial» en este campo.

«Intentamos que se vaya profesionalizando y cada vez tenemos más productores en la IXP, pero todavía son pocos», lamenta el presidente, que teme que Galicia pierda el liderazgo actual en el sector en España. «Portugal ya nos adelantó, y Extremadura y el Bierzo están creciendo», avisa.

Esperan una campaña incierta y «desigual»

Aunque algunas empresas ya están comercializando esos primeros kilos de castaña híbrida, al grueso de la temporada le falta todavía más de medio mes. En Naiciña (Chantada), la familia Areán empezará por tradición el día 6 de octubre. «Los castaños de la zona centro de Galicia están cargados de erizo pero muy pequeño: si llueve hasta que comience la cosecha crecerán», vaticina Miguel Areán. «En Ourense hay pueblos donde el fuego hizo estragos», como en la zona alta de Valdeorras, A Mezquita, Laza o Cualedro. Mientras que puntos como Vilardevós, Riós, Viana o Maceda esperan una cosecha «normal». En sus almacenes entrará casi un millón de kilos.

El diagnóstico coincide con el de la IXP. «Aún falta un mes, pero dependerá del frío, la lluvia, el calor...». Eso sí, en el sur de Ourense se perdieron bastantes árboles y «lo vamos a notar en producción».

Los que ya empezaron a comprar, como Agrovedra (Vedra) o Petelar (Melide) apuntan a una buena campaña. «Estamos pendientes del tiempo, pero está saliendo bastante buena, no se ve hongo ni bicho», apuntan. ¿Y el precio? «Entre 1,20 y 1,40 euros el kilo, pero irá bajando».

Rubén Pacior, de Petelar, confirma además cierta tendencia a la profesionalización. «La gente empieza a animarse más a plantar castaño... muchos ya no quieren tanto eucalipto ni pino por el fuego».

Radiografía de un sector con muchos retos por delante

La realidad de la castaña no es muy diferente a la del lácteo, el cárnico o el forestal. Galicia es líder estatal, con entre 10 y 20 millones de kilos de producción anual de castaña, pero mucha responde a explotaciones domésticas que venden como complemento económico por canales difíciles incluso de contabilizar. De ahí que la profesionalización sea clave. Y aunque va lenta, al menos avanza. Hoy son 170 productores amparados bajo la IXP, cuando una década antes eran 124 con poco más de 600 hectáreas. Hoy se cultiva más del doble de superficie, con plantaciones en Ourense ya mecanizadas.

Y entre las amenazas más graves a las que se enfrenta, está el minifundismo que impide las grandes plantaciones, la avispilla, el hongo Gnomoniopsis y el «intrusismo». «Llega mucha mercancía al consumidor final por canales alegales que no cumple los mínimos requisitos y que perjudica la imagen del producto y del sector. Nos hace mucho daño».

