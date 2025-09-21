Cinco candidatos pugnan por tomar las riendas de la Fiscalía gallega

Con la jubilación forzosa de Fernando Suanzes este pasado jueves se abre una nueva etapa en la Fiscalía Superior de Galicia. Tras más de una década en el cargo, Suanzes deja paso a una nueva generación de fiscales que aspiran a dirigir el máximo órgano fiscal de la comunidad: el fiscal jefe de la Fiscalía provincial de A Coruña, Miguel Armenteros; el exfiscal superior de Galicia Carlos Varela; la fiscal delegada de Medio Ambiente en la comunidad, Carmen Eiró; su homólogo en Delincuencia Económica, Román Ruiz Alarcón, y el fiscal jefe de Santiago, Antonio Roma.

En esta carrera solo repite Carlos Varela, que durante dos mandatos (de 2004 a 2014) ya ocupó el puesto de fiscal superior, y aunque se presentó a un tercero, Suanzes resultó el elegido. Ahora, tras años alejado del foco institucional, ha decidido concurrir de nuevo.

La convocatoria de la plaza se difundió en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 5 de septiembre. Con esta publicación, se abrió un plazo de diez días naturales para formalizar las candidaturas, a contar desde el día 6.El periodo ya ha vencido y han sido cinco los aspirantes que han dado el paso para tomar las riendas de la Fiscalía gallega ante la jubilación forzosa de Suanzes tras haber cumplido 72 años.

El impulso coruñés hacia una Fiscalía moderna

Natural de A Coruña, Miguel Armenteros es el fiscal jefe de la provincia. Su trayectoria ha estado marcada por un firme compromiso con la modernización de la Justicia y la lucha contra la “lacra” de la violencia de género.

Tras casi siete años como fiscal jefe en Ferrol, asumió en abril del año pasado la jefatura provincial coruñesa, desde donde reivindica la implantación del expediente judicial digital y una administración “ágil, eficaz y cercana”. "Ha demostrado que es una persona con iniciativa y con ganas de hacer y cambiar las cosas”, expuso el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durante el acto de toma de posesión de Armenteros como fiscal jefe de la provincia.

Su perfil se caracteriza por la cercanía con los operadores jurídicos y por una visión de la Fiscalía como institución ágil, eficaz y comprometida con la ciudadanía. Orgulloso de sus raíces coruñesas, se lanza a la carrera para asumir las riendas de la Fiscalía Superior para trasladar esa vocación transformadora al conjunto de Galicia.

La voz del medio ambiente en la Fiscalía de Galicia

La fiscal de Medio Ambiente en Galicia, Carmen Eiró, se presenta como una candidata con una sólida experiencia en la defensa del entorno natural y la legalidad ambiental. Su trabajo ha sido clave en la persecución de delitos ecológicos en la comunidad, desde vertidos ilegales hasta agresiones al patrimonio forestal, y ha colaborado estrechamente con cuerpos policiales, técnicos ambientales y administraciones públicas.

Representa una mirada especializada y comprometida con los desafíos contemporáneos, como el cambio climático, la sostenibilidad y la gestión responsable del territorio gallego. Su candidatura es también significativa desde el punto de vista institucional: es la segunda mujer en la historia de la Fiscalía gallega que se presenta al cargo de fiscal superior, tras Pilar Fernández en 2021. Esta dimensión de género añade un valor simbólico a su postulación, en un contexto de creciente demanda de igualdad en los órganos de decisión judicial.

El regreso de una figura que marcó el Ministerio fiscal

Carlos Varela fue fiscal superior de Galicia entre 2004 y 2014, y ahora vuelve a postularse tras un largo periodo fuera del foco institucional. En su etapa anterior, Varela dejó una huella profunda en la estructura fiscal gallega, siendo reconocido por su defensa de la autonomía del Ministerio Público y su impulso a la transparencia.

Varela fue el primer fiscal superior elegido por el Consejo Fiscal tras la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, lo que le otorgó un papel pionero en la configuración del cargo.

Aunque en su intento por un tercer mandato fue superado por Suanzes, su regreso a la carrera por el cargo refleja una voluntad renovada de contribuir desde la experiencia. Su perfil combina conocimiento jurídico, visión estratégica y una trayectoria marcada por el respeto institucional.

Una trayectoria consolidada desde Santiago

Actual fiscal jefe de Santiago, Antonio Roma fue el fiscal encargado de la instrucción del accidente del tren Alvia en 2013, que dejó 80 muertos y 144 heridos. Durante casi tres años lideró una investigación compleja, con más de 32.000 páginas de sumario, y una evolución en su postura procesal que incluyó la ampliación de diligencias contra responsables de seguridad en Adif, tras la intervención de la Audiencia Provincial. Además del caso Alvia, Roma estuvo vinculado a investigaciones sobre urbanismo y patrimonio cultural, como el robo del Códice Calixtino en la Catedral de Santiago. Su perfil combina una sólida experiencia territorial con una visión institucional con la que se propone aportar estabilidad y continuidad a la Fiscalía Superior.

Una mirada experta contra los delitos económicos

Natural de Ferrol, Román Ruiz Alarcón completa el quinteto de aspirantes a fiscal superior de Galicia. Es fiscal delegado de Delitos Económicos en Galicia desde marzo de 2025. En su anterior etapa al frente de la Fiscalía de Área de su ciudad, donde asumió la jefatura en 2009, impulsó una ampliación de plantilla y competencias que transformó el funcionamiento del órgano, consolidando su papel en la persecución de delitos complejos.

Especializado en delitos contra el patrimonio, fraude fiscal y corrupción, Ruiz Alarcón representa una mirada experta sobre los desafíos que enfrenta Galicia en el ámbito económico y financiero.

