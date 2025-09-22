El 25% de los gallegos no quiere minas cerca y casi la mitad no lo tiene claro

Si algo quedó claro con la aprobación en 2024 de la Ley de Materias Primas Críticas, es que la Unión Europea se ha dado cuenta de la importancia que tiene la minería para asegurar el autoabastecimiento del continente y reducir la dependencia de terceros países de materiales tan fundamentales para la transición energética y la producción de dispositivos electrónicos como las tierras raras o el cobalto, cuyos mayores exportadores en el mundo son, respectivamente, China y la República Democrática del Congo. Pero este proceso, que promete resucitar un sector que llevaba varias décadas manteniendo un perfil bajo, se está encontrando con una sociedad recelosa de las consecuencias que podría tener en su calidad de vida, un fenómeno que se ve en múltiples países. El impacto que pueda tener en el medio ambiente preocupa mucho más que sus beneficios económicos, algo especialmente patente en Galicia, donde el 65% considera que es negativo. De hecho, solo una cuarta parte de los gallegos estaría de acuerdo con que se impulsasen proyectos mineros cerca de su localidad, mientras que la mitad no tiene una idea clara y el otro 25%, está en contra.

Así lo revelan los datos del estudio Mitos y realidades de la minería en España, realizado por la empresa Knauf con la colaboración del Ministerio para la Transición Ecológica y del Instituto Geológico y Minero de España que, según el director de Sostenibilidad de la compañía, Adan Prieto, confirma la existencia de una brecha entre «la realidad de la minería moderna y la percepción de la sociedad». Esta «desconfianza» que tiene la población sobre el sector extractivo, señala la presidenta de la Cámara Minera de Galicia, Arantxa Prado, está directamente relacionada con que «la mayor parte de la población mantiene una imagen de la minería del siglo XIX», algo que, en parte, «es culpa del sector», que «no ha sido capaz de explicar los infinitos avances que ha tenido en estos últimos tiempos». Avances, explica, que en su mayoría son legislativos, que hacen que el sector minero sea uno «de los más regulados» en la actualidad.

En Galicia existe una «herencia» no tan lejana de explotaciones que en su momento se hicieron «con la sensibilidad de la época» y normativas «mucho menos estrictas», cuando «ni siquiera había obligación de restauración ambiental», explica Prado. Esta obligación por la que cualquier explotación debe preparar y acometer un plan que asegure la rehabilitación del terreno no existió hasta el último tramo del siglo XX. «Era una minería radicalmente diferente a la que vivimos a día de hoy», sentencia.

Es esto lo que, sumado a «la falta de conocimiento que hay del sector en sí», genera una brecha entre la sociedad y un sector que Europa considera fundamental, y en el que Galicia podría encontrar una posición ventajosa. En la actualidad, recuerda Prado, se están gestando proyectos importantes, como la mina de Touro (A Coruña) o la de Doade (Ourense), declarados estratégicos por la comunidad y por la UE, respectivamente, y ambos han provocado un amplio rechazo social. Al respecto, la presidenta de la Cámara tiene claro que «no impulsar ahora la minería haría que Galicia se quedase atrás en la transición energética». «Si perdemos este tren, sería muy difícil recuperarlo», zanja sobre esta cuestión.

Solo un tercio considera que la minería afecte en su vida cotidiana

Otro de los aspectos que revela el estudio es que la población española no cree que la minería afecte a su vida diaria. A nivel estatal, solo considera que así es el 34,8% de la población, una cifra en línea con la de Galicia (el 33,9%) pero muy por debajo de otras comunidades con una larga tradición minera, que persiste en la actualidad, como Asturias, donde la media es del 51,7%.

Al respecto, la presidenta de la Cámara Minera resalta que el sector provee a la sociedad «de los materiales que demanda»., desde las aguas termales y mineralizadas —que también son recursos minerales— hasta la construcción y la tecnología. Y pone más ejemplos: «La magnesita, que es una gran desconocida, es fundamental en la alimentación animal, que es otro de los pilares básicos de nuestra comunidad. Y los caolines, de los que tenemos gran capacidad de extracción, están en nuestro día a día, en nuestros útiles de aseo personal diario».

En todo caso, lo que confirma el estudio es que la percepción del sector entre la población española es compleja, y choca con el impulso que se le está dando desde la Unión Europea. De hecho, al pedir a los entrevistados —la muestra fue de 3.000 personas— que asocien frases con la minería de España, la opinión más elegida fue ‘sector industrial del pasado’ (32,5%), seguida de un 27% que no tiene una opinión clara, un 25% que la asocia con el ‘desarrollo económico’, y un 16% que escogió la opción ‘impacto medioambiental’.

Más positivas fueron las respuestas a si se debería o no impulsar este sector en el país. Las comunidades que más están a favor fueron Castilla y León (73,9), Andalucía (70,7%) y Asturias (70%); mientras que Galicia se sitúa por debajo de la media nacional (63%), con un 55% de gallegos a favor.

