Los afectados por los últimos incendios también tendrán ayudas

Los afectados por los incendios de este mes de septiembre también podrán acogerse a la línea de ayudas activada por la Xunta para hacer frente a los daños causados por la oleada de fuegos de agosto, la peor del siglo con más de 100.000 hectáreas reducidas a cenizas. Así lo explicó ayer la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, que volvió a desplazarse a las zonas más golpeadas por el incendio registrado en Pantón, en Lugo, que arrasó viviendas y obligó a evacuar varios núcleos de población.

La noche del sábado, según detalló la conselleira, fue «más tranquila» que la anterior, y a lo largo del día de ayer los efectivos centraron sus esfuerzos en estabilizar la «zona más conflictiva», localizada en el cañón del Sil, al estabilizarse la situación en los concellos de Pantón y Sober.

Aunque no ha habido nuevos desalojos de vecinos y parece que el tiempo, marcado por una bajada de las temperaturas y las lluvias, está dando una pequeña tregua en la lucha contra el fuego, se mantiene activa la situación 2 de forma preventiva por el riesgo que puede suponer para la ciudadanía.

El de Pantón es el único fuego que ayer continuaba activo en la comunidad, arrasando unas 2.000 hectáreas en apenas cuatro días, desde que se originó el jueves al mediodía. Con todo, esta cifra podría aumentar una vez los técnicos hagan las mediciones finales.

En todo caso, no es el único incendio que afecta a la provincia lucense. El fuego en A Fonsagrada —originado la noche del sábado—, quedó controlado ayer y alcanzó a una superficie aproximada 30 hectáreas. En Barreiros, las llamas están controladas desde el pasado martes, con una extensión afectada de 140 hectáreas, todas de monte arbolado.

En la provincia de Ourense, por su parte, ayer los medios de extinción lograron extinguir el incendio registrado la noche del jueves en el concello de O Bolo, que finalmente calcinó 273 hectáreas, de las cuales 192 son de monte raso y 81 de monte arbolado.

Sin embargo, pasadas las 05.00 horas de la madrugada del domingo se originó otro fuego en el concello de Lobios, en la parroquia de Río Caldo. Según las primeras estimaciones afectó a alrededor de 3,5 hectáreas dentro del Parque Natural de A Baixa Limia-Serra do Xurés. Ayer por tarde fue estabilizado.