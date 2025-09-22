El BNG reclama explicaciones por las pulseras antimaltrato
Ana Pontón considera que el Gobierno debe responder por el fallo
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, reclamó ayer «explicaciones» al Gobierno central en relación a un fallo en las pulseras antimaltrato, al mismo tiempo que criticó «deficiencias importantes» en relación al sistema de protección gallego.
Preguntada por el error técnico de estos dispositivos en una entrevista en 'Radio Galega', la líder de la oposición en Galicia llamó a la «máxima cautela» sobre este tema, demandando al Estado «todos los medios y todos los recursos» para la protección de las mujeres víctimas de violencia de género. «El Gobierno tiene que dar explicaciones», añadió en alusión al fallo mencionado.
Asimismo, en referencia a Galicia, la portavoz nacional del Bloque aseguró que hay «deficiencias importantes» en «todo» lo vinculado con el sistema de protección autonómico. En este contexto, recordó que el BNG reclama a la Xunta que se dedique un 1% del presupuesto a políticas de violencia de género. «Pero siempre tuvimos en contra a un gobierno del Partido Popular que se niega a tener más recursos para proteger a las mujeres ante un tema tan grave», zanjó al respecto.
