Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cancelado un vuelo a Madrid en Alvedro por razones operativas

Tampoco se ha operado la conexión de la aerolínea Air Nostrum desde Lavacolla

Un avión realiza la maniobra de aterrizaje en el aeropuerto de Alvedro. | Iago López/Roller Agencia

Un avión realiza la maniobra de aterrizaje en el aeropuerto de Alvedro. | Iago López/Roller Agencia

RAC

Dos conexiones con Madrid desde los aeropuertos de A Coruña y Santiago han sido canceladas en la mañana de este lunes por "razones operativas", según han explicado a Europa Press fuentes de la aerolínea Air Nostrum.

Así, se canceló el vuelo que tenía salir a las 6.30 horas de la terminal de Alvedro con destino a la capital madrileña. Igualmente, se canceló el vuelo Madrid-Santiago que tenía que salir de Barajas a las 7.25 horas y, en consecuencia, también quedó cancelado el vuelo que tenía que salir de Santiago a las 9.20 horas con destino a Madrid.

Fuentes de la aerolínea han explicado a Europa Press que el motivo de estas cancelaciones fueron "razones operativas", en concreto, por descanso de las tripulaciones. Las mismas fuentes han señalado que los viajeros afectados fueron trasladados por carretera y acomodados en otros vuelos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents