El Gobierno anuncia cortes de tráfico y desvíos en la A-6 por las obras en los túneles de Pedrafita y Trabadelo
Los trabajos se efectuarán durante las noches de los días 22, 23, 24 y 25 de septiembre en horario de 22.00 a 06.00h
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anuncia cortes de tráfico y desvíos por las obras de mejora y modernización que el Gobierno ejecuta en la actualidad en varios túneles del puerto de Pedrafita, entre los km 407 y 464,5 de la autovía A-6. Estas actuaicones afectan a tramos de la Autovía del Noroeste a la altura de Cereixal, Doncos, San Pedro y Piedrafita, en la provincia de Lugo; y Trabadelo, La Escrita y Villafranca en la provincia de León. Los cortes se efectuarán en horario nocturno durante las noches de los días 22, 23, 24 y 25 de septiembre, en horario de 22.00 a 06.00 horas.
Estas obras cuentan con un presupuesto global de 22,7 millones de euros (IVA incluido) que se financia con cargo a los fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Entre las actuaciones previstas se incluye la adecuación y renovación de los sistemas de ventilación de los túneles, trabajos que se llevarán a cabo durante estas cuatro noches en Trabadelo y Pedrafita.
Destaca el Ministerio que, para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios durante la realización de estos trabajos de modernización de las instalaciones de los túneles, se producirán las siguientes afectaciones al tráfico:
Túnel de Trabadelo:
- Corte de la calzada derecha (sentido Coruña) de la A-6 entre los km 407 y 415, desde las 22:00 horas del lunes 22 de septiembre de 2025 hasta las 06:00 horas del martes 23 de septiembre de 2025.
- Corte de la calzada izquierda (sentido Madrid) de la A-6 entre los km 415 y 407, desde las 22:00 horas del martes 23 de septiembre de 2025 hasta las 06:00 horas del miércoles 24 de septiembre de 2025.
Los desvíos son los siguientes:
Corte de calzada derecha (sentido A Coruña):
- Itinerario alternativo en sentido A Coruña a través de la carretera N-6, entre el km 407 (enlace de Villafranca del Bierzo) y el 415 (enlace de Trabadelo), la noche del 22 al 23 de septiembre.
- Tráfico habitual por la autovía A-6 en sentido Madrid, entre los km mencionados.
Corte de calzada izquierda (sentido Madrid):
- Itinerario alternativo en sentido Madrid a través de la carretera N-6, entre el km 415 (enlace de Trabadelo) y el 407 (enlace de Villafranca del Bierzo), la noche del 23 al 24 de septiembre.
- Tráfico habitual por la autovía A-6 en sentido A Coruña, entre los km mencionado.
Túnel de Pedrafita
- Corte de la calzada derecha (sentido A Coruña) de la A-6 entre los km 431 y 432,5, desde las 22:00 horas del miércoles 24 de septiembre hasta las 06:00 horas del jueves 25 de septiembre.
- Corte de la calzada izquierda (sentido Madrid) de la A-6 entre los km 432,5 y 431 desde las 22:00 horas del jueves 25 de septiembre hasta las 06:00 horas del viernes 26 de septiembre.
Los desvíos son los siguientes:
Corte de calzada derecha (sentido A Coruña):
- Itinerario alternativo en sentido A Coruña a través de la carretera N-6, entre el km 431 (enlace de Pedrafita do Cebreiro) y el 432,5 (enlace de Pedrafita do Cebreiro, pasado el municipio), la noche del 24 al 25 de septiembre.
- Tráfico habitual por la autovía A-6 en sentido Madrid, entre los km mencionados.
Corte de calzada izquierda (sentido Madrid)
- Itinerario alternativo en sentido Madrid a través de la carretera N-6, entre el km 432 (enlace de Piedrafita do Cebreiro) y el km 431 (enlace de Pedrafita de Cebreiro, pasado el municipio), la noche del 25 al 26 de septiembre.
- Tráfico habitual por la autovía A-6 en sentido Coruña, entre los km mencionados.
Todos los cortes y desvíos estarán debidamente señalizados.
