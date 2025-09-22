El Gobierno anuncia cortes de tráfico y desvíos en la A-6 por las obras en los túneles de Pedrafita y Trabadelo

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anuncia cortes de tráfico y desvíos por las obras de mejora y modernización que el Gobierno ejecuta en la actualidad en varios túneles del puerto de Pedrafita, entre los km 407 y 464,5 de la autovía A-6. Estas actuaicones afectan a tramos de la Autovía del Noroeste a la altura de Cereixal, Doncos, San Pedro y Piedrafita, en la provincia de Lugo; y Trabadelo, La Escrita y Villafranca en la provincia de León. Los cortes se efectuarán en horario nocturno durante las noches de los días 22, 23, 24 y 25 de septiembre, en horario de 22.00 a 06.00 horas.

Estas obras cuentan con un presupuesto global de 22,7 millones de euros (IVA incluido) que se financia con cargo a los fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Entre las actuaciones previstas se incluye la adecuación y renovación de los sistemas de ventilación de los túneles, trabajos que se llevarán a cabo durante estas cuatro noches en Trabadelo y Pedrafita.

Destaca el Ministerio que, para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios durante la realización de estos trabajos de modernización de las instalaciones de los túneles, se producirán las siguientes afectaciones al tráfico:

Túnel de Trabadelo:

Corte de la calzada derecha (sentido Coruña) de la A-6 entre los km 407 y 415, desde las 22:00 horas del lunes 22 de septiembre de 2025 hasta las 06:00 horas del martes 23 de septiembre de 2025.

Corte de la calzada izquierda (sentido Madrid) de la A-6 entre los km 415 y 407, desde las 22:00 horas del martes 23 de septiembre de 2025 hasta las 06:00 horas del miércoles 24 de septiembre de 2025.

Los desvíos son los siguientes:

Corte de calzada derecha (sentido A Coruña) :

- Itinerario alternativo en sentido A Coruña a través de la carretera N-6, entre el km 407 (enlace de Villafranca del Bierzo) y el 415 (enlace de Trabadelo), la noche del 22 al 23 de septiembre.

- Tráfico habitual por la autovía A-6 en sentido Madrid, entre los km mencionados.

Corte de tráfico en la A-6 (Sentido Coruña) y desvío provisional por la carretera N-6 (Enlaces 407-415). / Ministerio de Transportes

Corte de calzada izquierda (sentido Madrid) :

- Itinerario alternativo en sentido Madrid a través de la carretera N-6, entre el km 415 (enlace de Trabadelo) y el 407 (enlace de Villafranca del Bierzo), la noche del 23 al 24 de septiembre.

- Tráfico habitual por la autovía A-6 en sentido A Coruña, entre los km mencionado.

Corte de tráfico en la A-6 (sentido Madrid) y desvío provisional por la carretera N-6 (enlaces 415-407). / Ministerio de Transportes

Túnel de Pedrafita

Corte de la calzada derecha (sentido A Coruña) de la A-6 entre los km 431 y 432,5, desde las 22:00 horas del miércoles 24 de septiembre hasta las 06:00 horas del jueves 25 de septiembre.

Corte de la calzada izquierda (sentido Madrid) de la A-6 entre los km 432,5 y 431 desde las 22:00 horas del jueves 25 de septiembre hasta las 06:00 horas del viernes 26 de septiembre.

Los desvíos son los siguientes:

Corte de calzada derecha (sentido A Coruña):

- Itinerario alternativo en sentido A Coruña a través de la carretera N-6, entre el km 431 (enlace de Pedrafita do Cebreiro) y el 432,5 (enlace de Pedrafita do Cebreiro, pasado el municipio), la noche del 24 al 25 de septiembre.

- Tráfico habitual por la autovía A-6 en sentido Madrid, entre los km mencionados.

Corte de tráfico en la A-6 (Sentido Coruña) y desvío provisional por la carretera N-6 (enlaces Pedrafita) / Ministerio de Transportes

Corte de calzada izquierda (sentido Madrid)

- Itinerario alternativo en sentido Madrid a través de la carretera N-6, entre el km 432 (enlace de Piedrafita do Cebreiro) y el km 431 (enlace de Pedrafita de Cebreiro, pasado el municipio), la noche del 25 al 26 de septiembre.

- Tráfico habitual por la autovía A-6 en sentido Coruña, entre los km mencionados.

Corte de tráfico en la A-6 (Sentido Madrid) y desvío provisional por la carretera N-6 (enlaces Pedrafita) / Ministerio de Transportes

Todos los cortes y desvíos estarán debidamente señalizados.