El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca

La semana que acaba de arrancar estará marcada por el tiempo anticiclónico en Galicia, una vez que el frente que afectó al territorio durante el fin de semana acabe de pasar a lo largo de esta jornada, durante la que todavía está afectando al tercio norte. Pero en el horizonte aparece un elemento que vendría a romper la calma: se trata del huracán Gabrielle, ahora mismo ubicado en el Atlántico central.

Los últimos modelos apuntan a que Gabrielle, ya convertido en borrasca, se acercará a la comunidad entre el sábado y el domingo. Esa es su trayectoria más probable en estos momentos, aunque no es una predicción definitiva. A priori, el exhuracán llegaría a las Azores transformado en una borrasca extropical muy profunda; para calibrar su impacto en Galicia todavía conviene esperar, pero por el momento no se espera que produzca un temporal especialmente duro.

Comienza el otoño en Galicia con lluvias que seguirán hasta principios de octubre / Casteleiro / Roller Agencia

La llegada de exhuracanes a Galicia es un fenómeno relativamente frecuente durante el final del verano y el comienzo del otoño. En los últimos años, ha habido dos casos antagónicos: este mismo agosto llegó muy debilitado Eirin, mientras que en 2024 el paso de Kirk causó estragos.

Gráfico con la trayectoria más probable de Gabrille / FDV

Gabrielle es la séptima tormenta tropical y el segundo huracán de la temporada de 2025 en el Atlántico, que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. Este lunes tiene categoría 1 y podría alcanzar la categoría 3, huracán mayor, en los próximos días, antes de desplazarse por el Atlántico hacia el este.

Previsión

En todo caso, antes de que se consolide el pronóstico sobre el huracán, Galicia vivirá jornadas de mucha calma meteorológica. Después de un lunes con una situación intermedia, mañana martes el territorio gallego quedará en la influencia de las altas presiones centradas sobre las islas Británicas, según MeteoGalicia.

Con esta situación, la jornada del martes comenzará con bancos de niebla en el interior e intervalos de nubes bajas en el tercio norte con la posibilidad de chubascos, para dejar paso a cielos alternando nubes y claros, más despejados cuanto más al sur. Las temperaturas estarán sin cambios o en ligero ascenso, con máximas de 21 y mínimas de 15 grados Celsius en A Coruña. El viento soplará del nordeste, moderado en la costa, más flojo en el interior.

El miércoles será otra jornada de influencia anticiclónica. Se esperan cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes de tipo alto. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos; los termómetros en A Coruña oscilarán entre los 12 grados de mínima y los 22 de máxima. El viento soplará flojo de componente este, con intervalos de moderado en el litoral norte.

El mismo panorama se repetirá el jueves, con Galicia en la influencia de las altas presiones y con circulación del noreste. Será una jornada de tiempo seco, con nieblas matinales en el interior y cielos poco nubosos en general. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios y las máximas ascenderán ligeramente: los termómetros irán de los 11 a los 23 grados en A Coruña. El viento soplará flojo de componente este, con intervalos moderados en el litoral norte.

A partir del viernes Galicia queda con régimen de vientos del sur que suavizarán las temperaturas y dejarán tiempo seco en general. Para el domingo se espera la posible llegada del frente asociado al huracán Gabrielle, que dejará probabilidad de precipitaciones en la franja atlántica.

