Dos menores detenidos en Ferrol por agredir a un hombre en una terraza

Dos jóvenes de 17 años —uno de Ferrol y otro de Narón— fueron detenidos en la noche del sábado tras agredir con una silla de una terraza de hostelería en la plaza de la Constitución.a un hombre de 52 años, vecino de la ciudad departamental.

Como consecuencia de la agresión, la víctima tuvo que ser trasladada en una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 al Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) debido a las heridas que tenía, principalmente en la cabeza. Fue golpeado con una de las sillas del establecimiento.

Un tercer implicado

Según los primeros indicios comunicados por los agentes, habría una tercera persona implicada pero al cierre de esta edición no se había producido su identificación. Según los primeros indicios, sería quien presuntamente utilizó una de las sillas del establecimiento para golpear al agredido en la cabeza.

Con todo, los dos menores intentaron esconderse en el baño de un establecimiento de hostelería en la calle Pardo Bajo, donde finalmente fueron localizados y detenidos por agentes de la Policía Local de Ferrol. La investigación sigue abierta para dar con el paradero del tercer implicado.