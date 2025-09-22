Monforte condena el ataque al centro de acogida de menores extranjeros

La localidad lucense de Monforte se volcó ayer en una concentración ciudadana para condenar el ataque sufrido por el futuro centro de acogida para menores migrantes no acompañados. El sábado, en torno a las tres de la madrugada, varios cócteles molotov fueron lanzados contra el edificio, provocando un incendio en la planta baja que fue sofocado por los bomberos. La Policía Nacional investiga lo ocurrido como un posible delito de odio.

El secretario de Estado de Juventud, Rubén Pérez, censuró en una entrevista radiofónica que la Xunta cree «guetos» para acoger a estos jóvenes, advirtiendo al mismo tiempo que supone «cometer los mismos errores» que el Gobierno de la Comunidad de Madrid. En respuesta, la Xunta aseguró que «no va a aceptar ninguna lección» del Ejecutivo de Sánchez sobre este asunto, recordando que «tiene sobreocupación» en el sistema de acogimiento, que hasta ahora no diferenciaba entre lugar de procedencia, por lo que «no tiene otra alternativa».

Bajo la lluvia, cientos de personas se manifestaron al grito de «Fascismo nunca más». Los convocantes abogaron por «defender los valores de la convivencia, de la solidaridad y del respeto a los derechos humanos más básicos».

Olga Novo, Premio Nacional de Poesía en el año 2020, fue la encargada de leer un manifiesto de rechazo al ataque sufrido por el centro de acogida.