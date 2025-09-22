Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PPdeG acusa a Galiza Nova de «vandalismo» en espacios públicos

RAC

Santiago

El PPdeG acusó ayer a Galiza Nova de desarrollar una «campaña de pintadas» en espacios públicos que «causan un perjuicio económico» al tener que emplear recursos públicos para su limpieza, como los carteles pegados en Santiago de Compostela a favor de una república gallega. «El vandalismo no puede ser activismo», condenó la diputada autonómica y presidenta de Novas Xeracións de Galicia, Nicole Grueira.

