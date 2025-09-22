El PPdeG acusa a Galiza Nova de «vandalismo» en espacios públicos

El PPdeG acusó ayer a Galiza Nova de desarrollar una «campaña de pintadas» en espacios públicos que «causan un perjuicio económico» al tener que emplear recursos públicos para su limpieza, como los carteles pegados en Santiago de Compostela a favor de una república gallega. «El vandalismo no puede ser activismo», condenó la diputada autonómica y presidenta de Novas Xeracións de Galicia, Nicole Grueira.