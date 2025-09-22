Vuelca un autobús del transporte escolar en Ponteareas
Viajaban en el vehículo seis menores que resultaron ilesos, al igual que la conductora | Tuvieron que ser rescatados por el techo al quedar las puertas inutilizadas
Europa Press
Un autobús escolar ha volcado este lunes en la carretera EP-2703, a su paso por la parroquia de Padróns, en Ponteareas (Pontevedra), sin que ninguna de las personas que viajaban en él, seis menores de entre 13 y 15 años y la conductora, resultase herida.
Según ha trasladado el 112 Galicia, a las 08.05 horas un particular se puso en contacto con la central de emergencias para alertar de que el vehículo había quedado volcado en la cuneta.
Debido a su posición, las puertas habían quedado inutilizadas y los ocupantes no podían abandonar el autobús por los accesos habituales.
Por este motivo, los operadores del 112 solicitaron la intervención de los Bomberos de Ponteareas, que procedieron a evacuar, a través del techo, a seis jóvenes de entre 13 y 15 años y a la conductora.
Todos ellos se encontraban en buen estado y no necesitaron asistencia sanitaria. También se desplazaron hasta el punto agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local de Ponteareas.
- Ni la vieira ni la almeja: el marisco más caro está en la provincia de A Coruña y es desconocido para el gran público
- Este pueblo costero de A Coruña busca vecinos: ofrece trabajo y tiene alquileres desde 400€
- Un pueblo con playa de la provincia de A Coruña está entre los más baratos para comprar una casa: 645 euros el metro cuadrado
- Cinco candidatos pugnan por tomar las riendas de la Fiscalía gallega
- Vivienda aportará hasta 15.000 euros por la compra en concellos pequeños
- El alquiler de un piso ya exige un 45% más que la cuota de la hipoteca
- La Fiscalía alerta de la «ingente» cantidad de cocaína que entra en pesqueros por A Costa da Morte
- Garzón: «No tengo miedo a la cárcel porque tengo la conciencia tranquila»