Abiertas varías líneas de investigación para encontrar a los autores del ataque al centro de menores migrantes en Monforte
El delegado del Gobierno espera que se detenga a los "desalmados" en las próximas semanas
E. P.
El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha confirmado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantienen abiertas varias líneas de investigación sobre el ataque al centro de menores migrantes en Monforte.
A preguntas de los periodistas, en un acto en A Coruña, ha ratificado que se trabaja con "dos o tres líneas de investigación". También ha considerado que en las "próximas semanas" se podría haber identificado ya "a los presuntos autores".
"Se está trabajando en líneas de investigación muy concretas", ha insistido ante la pregunta sobre la labor que se está desarrolllando en este sentido. También ha indicado que es "muy probable" que en las próximas semanas se haya identificado, detenido y puesto a disposición judicial "a estos desalmados".
El ataque se produjo durante la madrugada de este sábado, en torno a las 03.00 horas, con varios cóctel molotov contra el inmueble ubicado en Monforte de Lemos. De la investigación se ha hecho cargo la Policía Nacional.
