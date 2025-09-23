Cortes nocturnos en la A-6 por obras en los túneles del puerto de Pedrafita

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado cortes de tráfico en la autovía A-6 con motivo de las obras de mejora en varios túneles del puerto de Pedrafita, ubicados entre los kilómetros 407 y 464,5; Cereixal, Doncos, San Pedro y Pedrafita, en la provincia de Lugo; y Trabadelo, La Escrita y Villafranca en la provincia de León. Lo cortes en la autovía que conecta el norte de la comunidad con la Meseta empezaron anoche desde las 22.00 a las 06.00 horas y continuarán hoy, mañana miércoles y el jueves en esa misma franja horaria, según informó ayer el departamento que dirige Óscar Puente.

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y conductores en la zona en obras, se establecerán cortes de tráfico entre los kilómetros 407 y 432,5 de la A-6, con desvíos provisionales por la carretera N-6.

Estas actuaciones, que cuentan con una inversión de 22,7 millones de euros financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), afectarán a los túneles de Cereixal, Doncos, San Pedro y Pedrafita, en la provincia de Lugo, así como a los de Trabadelo, La Escrita y Villafranca, en la provincia de León.

Entre las mejoras previstas en este poroyecto se incluye la renovación de los sistemas de ventilación en los túneles de Trabadelo y Pedrafita, trabajos que se realizarán durante cuatro noches consecutivas.