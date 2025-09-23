Cortes nocturnos en la A-6 por obras en los túneles del puerto de Pedrafita
Comenzaron anoche de 22.00 a 06.00 horas y se extenderán hasta el jueves
REDACCIÓN
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado cortes de tráfico en la autovía A-6 con motivo de las obras de mejora en varios túneles del puerto de Pedrafita, ubicados entre los kilómetros 407 y 464,5; Cereixal, Doncos, San Pedro y Pedrafita, en la provincia de Lugo; y Trabadelo, La Escrita y Villafranca en la provincia de León. Lo cortes en la autovía que conecta el norte de la comunidad con la Meseta empezaron anoche desde las 22.00 a las 06.00 horas y continuarán hoy, mañana miércoles y el jueves en esa misma franja horaria, según informó ayer el departamento que dirige Óscar Puente.
Para garantizar la seguridad de los trabajadores y conductores en la zona en obras, se establecerán cortes de tráfico entre los kilómetros 407 y 432,5 de la A-6, con desvíos provisionales por la carretera N-6.
Estas actuaciones, que cuentan con una inversión de 22,7 millones de euros financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), afectarán a los túneles de Cereixal, Doncos, San Pedro y Pedrafita, en la provincia de Lugo, así como a los de Trabadelo, La Escrita y Villafranca, en la provincia de León.
Entre las mejoras previstas en este poroyecto se incluye la renovación de los sistemas de ventilación en los túneles de Trabadelo y Pedrafita, trabajos que se realizarán durante cuatro noches consecutivas.
- Ni la vieira ni la almeja: el marisco más caro está en la provincia de A Coruña y es desconocido para el gran público
- Este pueblo costero de A Coruña busca vecinos: ofrece trabajo y tiene alquileres desde 400€
- Un pueblo con playa de la provincia de A Coruña está entre los más baratos para comprar una casa: 645 euros el metro cuadrado
- Cinco candidatos pugnan por tomar las riendas de la Fiscalía gallega
- Las lluvias con las que empieza el otoño seguirán hasta principios de octubre
- Vivienda aportará hasta 15.000 euros por la compra en concellos pequeños
- El alquiler de un piso ya exige un 45% más que la cuota de la hipoteca
- La Fiscalía alerta de la «ingente» cantidad de cocaína que entra en pesqueros por A Costa da Morte