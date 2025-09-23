Cuatro detenidos cuando robaban cable de cobre en un parque eólico de Valdoviño

La Guardia Civil informa de cuatro hombres detenidos, vecinos de Ferrol, mientras robaban cable de cobre en el interior de un aerogenerador de un parque eólico de Valdoviño (A Coruña), un operativo tras el cual ha afirmado que ha reforzado la vigilancia ante este tipo de hechos, con doce arrestados en lo que va de año en el área ferrolana.

El Instituto Armado ha señalado que agentes de su sede en Ferrol, correspondientes al Equipo de Robos en el Campo, sorprendieron a los implicados mientras llevaban a cabo la sustracción.

La Guardia Civil destaca en un comunicado que la operación se enmarca en su acción "continuada dentro de los diferentes dispositivos realizados por unidades de la compañía de Ferrol ante la proliferación de grupos organizados que tienen como objetivo la sustracción de este tipo de material en estas instalaciones estratégicas".

El cuerpo de seguridad ha valorado que estas últimas detenciones son "el resultado de la intensificación de las labores de vigilancia y control en las zonas de parques eólicos de Ferrolterra", donde este mismo año ya se detuvo a ocho personas por retirar el cableado de cobre de aerogeneradores de un parque eólico de As Somozas (A Coruña).

La Guardia Civil ha indicado que estos despliegues han permitido recuperar más de 460 kilogramos de este material y diferentes herramientas para corte y manipulación.

Los detenidos en Valdoviño pasaron a disposición del juzgado de Instrucción en funciones de guardia en Ferrol y de la Fiscalía de Área de la ciudad.