Galicia ya tramita 15 expedientes de menores que irán al centro atacado de Monforte

La Consellería de Política Social e Igualdade confirma que ya han llegado a Galicia los primeros 15 expedientes de menores migrantes no acompañados derivados por el Gobierno central, de un total de 317 que deben ser acogidos en la comunidad. Estos adolescentes formarán parte del primer grupo que será trasladado al centro residencial en Monforte de Lemos, gestionado por la entidad social Prodeme, cuando esté arreglado.

El edificio, que este fin de semana sufrió un ataque con cócteles molotov, se encuentra en proceso de reparación. Una vez finalizadas las obras, la Xunta prevé habilitar y abrir sus instalaciones «de forma progresiva», hasta completar la acogida de los adolescentes, aunque valoran que para recibir a todos los asignados serán precisos más emplazamientos —el de Monforte cuenta con 80 plazas—.

Durante su visita al inmueble para comprobar los daños, la conselleira Fabiola García trasladó su condena y la de todo el Gobierno gallego a lo ocurrido y dejó claro que el Ejecutivo autonómico «no cederá a chantajes», por lo que no contempla un cambio de ubicación del centro. «Este tipo de actos violentos no tienen cabida en Galicia», subrayó.

Como respuesta inmediata al ataque, García confirmó que la Xunta contratará personal de seguridad para custodiar el edificio de Prodeme y emplazó tanto al Gobierno central como al propio Concello de Monforte a colaborar en el refuerzo de la vigilancia, «echando una mano» mediante la colocación de cámaras en el entorno y policía. La titular de Política Social, que estuvo acompañada por responsables institucionales y de la entidad social, insistió en que se implementará la seguridad para abrirlo con normalidad.

La visita coincidió con una concentración de repulsa en Monforte, donde más de un centenar de personas se reunieron para condenar el ataque y mostrar su apoyo al manifiesto aprobado por unanimidad en el pleno municipal del Concello y que llama a mantener la unidad «frente al odio».

La bronca política se acentúa

El ataque contra el futuro centro de menores en Monforte ha desatado una bronca política en Galicia, con acusaciones cruzadas entre el Gobierno autonómico y la oposición. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, fue la más contundente al señalar directamente al presidente de la Xunta. A su juicio, el «discurso racista» de Alfonso Rueda y del PP gallego está detrás de la escalada de tensión que culminó en el atentado, un posicionamiento que la líder nacionalista justificó en que la Xunta está utilizando la llegada de menores migrantes como argumento político en vez de en un asunto de derechos humanos.

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, también elevó el tono y denunció que el modelo diseñado por la Xunta para responder a la derivación de 317 menores migrantes no acompañados equivale a levantar «campos de concentración». Con ello se refirió al recurso habilitado y a la estrategia elegida por la Xunta de abrir grandes centros específicos, en lugar de mantener el modelo tradicional de Galicia basado en pequeñas residencias de integración.

El secretario de Estado de Juventud, Rubén Pérez, acusó al ejecutivo autonómico de seguir la estela de Ayuso y «crear guetos». Las críticas encontraron una respuesta contundente por parte del presidente gallego. Rueda acusó a Pontón de incurrir en «extremismo» y de «sembrar odio» con unas manifestaciones que calificó de «muy graves» y que, según dijo, deberían ser rectificadas de inmediato. En su intervención, sostuvo que la líder del BNG busca «rentabilidad política» a costa de un suceso que debería ser tratado con unidad. El jefe del Ejecutivo autonómico fue más allá y denunció el PSdeG comparte esa estrategia de utilizar políticamente lo ocurrido, lo que evidencia una «coincidencia» entre discursos extremistas.