El huracán ‘Gabrielle’ apunta a Galicia aunque llegará convertido en borrasca

Tras las lluvias del fin de semana y el arranque del primer día del otoño, llega una semana de relativa calma en Galicia. Pero en el horizonte aparece un elemento que vendría a romper esta relativa calma: se trata del huracán Gabrielle, ahora mismo ubicado en el Atlántico central. Los últimos modelos apuntan a que Gabrielle, ya convertido en borrasca, se acercará a la comunidad entre el sábado y el domingo. Esa es su trayectoria más probable, aunque no es una predicción definitiva. A priori, el exhuracán llegaría a las Azores transformado en una borrasca extropical muy profunda; para calibrar su impacto en Galicia todavía conviene esperar, pero por el momento no se espera que produzca un temporal especialmente duro.

La llegada de exhuracanes a Galicia es un fenómeno relativamente frecuente durante el final del verano y el comienzo del otoño. En los últimos años, ha habido dos casos antagónicos: este mismo agosto llegó muy debilitado Erin, mientras que en 2024 el paso de Kirk causó estragos. Gabrielle es la 7ª tormenta tropical y el segundo huracán de la temporada de 2025 en el Atlántico, que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. Ayer tenía categoría 1 y podría alcanzar la categoría 3, huracán mayor, en los próximos días, antes de desplazarse hacia el este.

En todo caso, antes de que se consolide el pronóstico sobre el huracán, Galicia vivirá jornadas de mucha calma meteorológica. Hoy el territorio gallego estará bajo la influencia de las altas presiones centradas sobre las islas Británias, según MeteoGalicia. La jornada de hoy comenzará con bancos de niebla en el interior e intervalos de nubes bajas en el tercio norte con la posibilidad de chubascos, para dejar paso a cielos alternando nubes y claros, más despejados cuanto más al sur. Las temperaturas estarán sin cambios o en ligero ascenso, con máximas de 24 grados en las Rías Baixas y 21º en la ciudad de A Coruña.