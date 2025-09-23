El incendio en Pantón sigue estabilizado y el de Lobios, controlado

El incendio originado el jueves de la pasada semana en el municipio lucense de Pantón (Lugo), parroquia de Pombeiro, y que afecta a una superficie de unas 2.000 hectáreas --parte de ellas en el ayuntamiento limítrofe de Sober-- permanece estabilizado desde las 19.16 horas de este lunes, mientras que sigue controlado el fuego que afecta a la localidad ourensana de Lobios, donde han ardido alrededor de 3,5 hectáreas.

Tal y como ha detallado la Consellería do Medio Rural, el incendio de Pantón, en el que se desactivó este lunes la situación 2 de emergencia por la proximidad del fuego a las casas, se inició el pasado jueves a las 14.16 horas y según las últimas mediciones tomadas desde el terreno afecta a una superficie de unas 2.000 hectáreas, parte de ellas en Sober.

Para su extinción se han movilizado, de forma acumulada, 24 técnicos, 171 agentes, 211 brigadas, 119 motobombas, nueve palas, seis unidades técnicas de apoyo, 15 helicópteros y 12 aviones, así como efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Mientras, permanece controlado el incendio iniciado a las 05.09 horas del domingo en Lobios, parroquia de Río Caldo, que se registró en dos puntos.

En este caso, las últimas estimaciones señalan que afecta a alrededor de 3,5 hectáreas, parte de ellas dentro del Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés.

En la zona han trabajado un total de 22 agentes, 36 brigadas, 13 motobombas, cuatro helicópteros y dos aviones, además de medios portugueses que colaboraron en las diferentes actuaciones.