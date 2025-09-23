Muere atropellado un ciclista en las inmediaciones del Campus Sur de Santiago

Trágico accidente mortal en Santiago. Un hombre de 78 años ha perdido la vida este mediodía cuando circulaba en bicicleta junto a otro ciclista por el vial que une el Campus Sur con el Hospital Clínico. Por causas que se investigan, un vehículo lo arrolló en la rotonda que separa la avenida do Mestre Mateo de la avenida Mestra Victoria Míguez y que conecta el barrio de Santa Marta con San Lourenzo.

Lugar donde se ha producido el atropello mortal, próximo al Hospital Clínico de Santiago / Jesús Prieto

Según han informado desde la central de Emerxencias, el 112 recibió el aviso de un particular sobre las 12.15 horas de este martes asegurando que el ciclista atropellado se encontraba en estado grave. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y personal de Urxencias Sanitarias que no han podido hacer nada por salvar la vida del hombre.

Levantamiento del cadáver del ciclista fallecido este martes a mediodía en Santiago / Jesús Prieto

De momento, se desconoce cómo se ha producido el atropello, que investigan los agentes presentes todavía en el lugar de los hechos.

(Noticia en ampliación)