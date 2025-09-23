Prevenir el virus respiratorio sincitial

La Xunta inició ayer la campaña de inmunización frente al virus respiratorio sincitial para prevenir las hospitalizaciones por este virus en los lactantes. Esta campaña abarcará a todos los bebés que nazcan hasta el fin de la campaña en marzo de 2026. Ya se ha citado, además, a los bebés prematuros menores de 12 meses y lactantes con alto riesgo de enfermedad grave por este virus que sean menores de 24 meses.