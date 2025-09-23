Propietarios de las Fragas do Eume prohíben el paso a voluntarios a sus fincas

La Asociación de Propietarios de las Fragas do Eume ha prohibido el acceso a sus terrenos al Grupo Compostela de Universidades y a otras entidades como Betula, Grupo Naturalista Hábitat, Rural-C y EuroEume.

Se trata de una serie de actividades de voluntariado programadas en la zona, que se llevarán a cabo desde ayer hasta el 7 de octubre de este año, subvencionadas por la Xunta con 18.000 euros provenientes de fondos europeos Next Generation. Según la asociación, el 80% del terreno de este parque natural es de propiedad privada, y el grupo de voluntarios no ha solicitado el permiso necesario para transitar por estas parcelas.

La asociación exige que los estudios y otras actividades programadas se limiten estrictamente a las propiedades de la Xunta o a las parcelas de las entidades participantes.