Sanidade quiere vacunar a 19.000 niños contra la gripe en los colegios

Los meses de frío están cada vez más cerca y, con ellos, suelen llegar las infecciones respiratorias. Para tratar de frenar su impacto entre los más pequeños y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad, la Consellería de Sanidade comenzará, a partir del próximo 13 de octubre, una campaña de vacunación de la gripe por vía intranasal en 55 centros educativos de la comunidad.

Se trata, tal y como recordó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de un «proyecto piloto», con el que el Ejecutivo busca llegar a aproximadamente 19.000 estudiantes con edades comprendidas entre los 3 y 11 años, con la intención de extenderlo al resto de la comunidad educativa en el futuro. «Queremos consolidar la posición delantera que tiene Galicia en materia de prevención», apuntó el mandatario gallego, que señaló que una de las finalidades es romper la cadena de transmisión mediante la prevención.

El objetivo que se marca el Ejecutivo autonómico «es conseguir una cobertura del 70%» entre los nacidos entre 2014 y 2022. Para ello, los equipos de enfermería de las distintas áreas sanitarias se desplazarán hasta los colegios e institutos seleccionados para inmunizar a los más pequeños a través de un método que evita el pinchazo, lo que facilita la logística y causa menos molestias para los niños.

Al tratarse de menores, las Consellerías de Sanidade y de Educación informarán tanto a los colegios e institutos como a las familias sobre los detalles del programa. Luego, cada centro deberá organizar reuniones con las familias y con el equipo de enfermería, resolver dudas y entregar la hoja informativa y la autorización que los niños deben entregar para su vacunación

Entre los colegios e institutos seleccionados, once centros pertenecen al área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza; nueve son de la de A Coruña y Cee; dos del área sanitaria de Ferrol; nueve en la de Lugo, Monforte de Lemos y A Mariña; diez a Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras; seis al área sanitaria de Pontevedra y O Salnés; y ocho a Vigo.

En el área sanitaria de A Coruña y Cee, los escogidos son: CEIP Eusebio da Guarda, CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cerviño, CEIP Raquel Camacho e CPR Plurilingüe Fogar de Santa Margarida (A Coruña); CEIP Ramón Otero Pedrayo (A Laracha); CEIP Francisco Vales Villamarín (Betanzos); CEIP Fogar (Carballo); CPR Plurilingüe Andaina (Culleredo); e CPR Plurilingüe Hijas de Cristo Rey (Oleiros).

Por otra parte, el Ejecutivo gallego dio ayer luz verde para avanzar en el anteproyecto de la nueva Ley de Cooperativas de Galicia, que busca la creación de cooperativas en nuevos sectores estratégicos. Se creará, así, por primera vez, un marco específico para el sector de los cuidados, de la vivienda o de la energía, que permitirá simplificar los trámites de estas entidades.

Suscríbete para seguir leyendo