Un tercio de los concellos debe hacer ajustes para encajar sus cuentas

Un tercio de los concellos de la comunidad debe hacer ajustes económicos para poder cumplir con las normas fiscales —esta medida se suspendió durante la pandemia del covid y se volvió a aplicar el pasado año— que obligan a las entidades locales a mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario y cumplir el objetivo de la regla de gasto. Estos municipios deberán, ahora, elaborar un plan económico financiero que permita, en el año en curso y en el siguiente, cumplir esos propósitos para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Según un análisis hecho por la Consellería de Facenda, con los datos remitidos por las cuatro diputaciones y 286 de las 313 localidades que componen el mapa autonómico, los concellos incrementaron su remanente de tesorería en un 21%, hasta los 912 millones de euros el pasado año. En «términos generales», señaló el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, los consistorios presentan «una situación financiera saneada». El importe de la deuda de los ayuntamientos asciende a los 296 millones y supone el 11,2% de sus ingresos corrientes, prácticamente al mismo nivel que en 2023. En el caso de las diputaciones, esta deuda se situó en los 29 millones de euros, siendo un 3,4% de sus gastos corrientes.