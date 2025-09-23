Los Veintisiete respaldan las normas para evitar vertidos de pellets plásticos
REDACCIÓN
Los Veintisiete respaldaron ayer las nuevas normas para prevenir vertidos de pellets de plástico como el que afectó a las costas gallegas en enero de 2024, de lo que España se valió para forzar la inclusión del sector marítimo en el alcance de la normativa, algo que no estaba previsto en la propuesta inicial de la Comisión Europea.
Los ministros aprobaron sin cambios el texto que ya acordaron en abril con el Parlamento Europeo, que prevé celebrar su votación final sobre la norma en el pleno de octubre. Acto seguido, las nuevas normas entrarán en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE y salvo excepciones y exenciones específicas, la mayoría de las disposiciones se aplicarán dos años después de su entrada en vigor.
Las nuevas normas se aplicarán a todos los operadores económicos que hayan manipulado pellets de plástico en cantidades superiores a cinco toneladas en la UE, incluidos los transportistas de terceros países que transporten este material. El reglamento exigirá también a los operadores económicos establecer e implementar un plan de gestión de riesgos para cada instalación que manipule pellets con procedimientos para prevenir, contener y limpiar vertidos, teniendo en cuenta la naturaleza y el tamaño de la instalación, así como la escala de sus operaciones.
Los operadores de transporte marítimo deberán garantizar que los pellets transportados por mar tengan embalajes de buena calidad y resistentes.
