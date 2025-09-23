La vivienda usada acapara el 90% del negocio inmobiliario en Galicia

A lo largo del pasado 2024 se rubricaron en Galicia visados de dirección de obra para alumbrar 7.814 nuevas viviendas y se certificó el fin de los trabajos para 2.341. ¿Eso es mucho o poco? Pues depende con qué se compare. Para encontrar una cifra tan abultada de proyectos hay que retroceder década y media, hasta los coletazos finales de la burbuja inmobiliaria en 2009. Pero el volumen actual de pisos y casas que salen al mercado en la comunidad no tiene nada que ver con los tiempos de excesos en el ladrillo, cuando se llegaron a proyectar hasta 54.000 viviendas en solo un año. Todos los expertos coinciden que la construcción crece ahora con salud, lejos del sobreendeudamiento que acabó provocando una gravísima recesión en la economía y la caída de medio sector financiero, aunque a una velocidad todavía muy lenta para satisfacer la demanda y aliviar la presión en los precios.

«El precio de la vivienda en España ha acentuado su tendencia alcista en los últimos años y refleja un mercado cada vez más tensionado», explican los expertos de Caixabank Research en uno de los últimos estudios sobre el fenómeno de moda en el mercado inmobiliario: el déficit de la oferta. «Este encarecimiento se explica, en gran medida, por un déficit de vivienda que responde a un desequilibrio persistente entre una oferta todavía insuficiente —señala el análisis— y una demanda que sigue siendo muy dinámica». La entidad estima que Galicia acumula una brecha de 34.140 viviendas para cubrir las necesidades de nuevos hogares en los últimos cuatro años. Ese desequilibrio explicaría casi el 40% del encarecimiento desde 2021.

A falta de viviendas de nueva construcción a mayor escala, las usadas dominan el mercado en Galicia. Sumaron 25.569 transacciones en 2024, nueve de cada diez del total (27.963). La proporción se mantiene este año: de las 6.838 compraventas, alrededor de 6.300 fueron de inmuebles de segunda mano, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. El montante de las operaciones en Galicia con vivienda a estrenar ascendió a poco más de 500 millones de euros el pasado ejercicio, frente a los más de 3.300 millones del negocio con las usadas.

El valor medio en las compras de vivienda en el primer trimestre del actual 2025 se situó en Galicia en los 141.956 euros, un 7% más que en el arranque del ejercicio anterior (132.549 euros). En el conjunto del Estado alcanzó los 204.266 euros. Baleares (422.502 euros), Madrid (366.527) y País Vasco (252.708) lideran el ranking. A la cola figuran Castilla y León (119.805 euros), Castilla-La Mancha (106.689) y Extremadura (91.355).

Hay importantes diferencias por provincias. Pontevedra encabeza el valor medio más elevado entre las adquisiciones de vivienda en los tres primeros meses del año con 174.055 euros. Le siguen A Coruña (140.788), Ourense (106.943) y Lugo (101.227). En el caso de las ventas de las viviendas de segunda mano, el precio medio en 2025 llega a los 136.570 euros (165.281 en Pontevedra, 138.469 en A Coruña, 103.286 en Ourense y 97.616 en Lugo) y los 205.900 en los inmuebles a estrenar (237.594 euros en Pontevedra, 181.956 en A Coruña, 179.108 en Ourense y 148.012 en Lugo).

Por la enorme cuota de la vivienda usada, más barata, siete de cada diez compraventas en Galicia se colocaron por debajo de los 150.000 euros (19.551); el 23% estaba entre los 150.000 y los 300.000 euros (6.519); y el 4,7% entre los 300.000 y los 450.000 euros (1.317). El segmento de lujo es residual: 24 operaciones de 900.000 a 1.050.000 euros y 36 por encima de los 1.050.000 euros.

Teniendo en cuenta la superficie, un tercio de las compras fueron para viviendas de 60 a 90 metros cuadrados; el 22% tiene entre 90 y 120 metros cuadrados; y el 13,7% entre 30 y 60. Los estudios de menos de 30 metros cuadrados supusieron el 1%; las grandes viviendas por encima de los 180 metros representaron el 13% de las operaciones.

Un déficit de 100.000 inmuebles este año en España

El Banco de España calcula que solo este año se generará un déficit de más de 100.000 viviendas, que se sumará a la falta de 400.000 inmuebles acumulada entre 2022 y 2024, un desfase que puede constituir un «cuello de botella» para el mercado de trabajo, según advirtió el gobernador. En un acto organizado este lunes por el Consejo General de Economistas (CGE), José Luis Escrivá señaló la vivienda como uno de los grandes retos de la economía española, por lo que ha urgido a la «movilización» de todas las administraciones ya que, si no se ataja, «el problema puede ir a peor». El problema, insistió, está en la falta de oferta, que se ha traducido en una «subida fuerte de los precios», por lo que hay que «activar todas las palancas» para que no afecte al mercado de trabajo. El gobernador apuntó que otro de los retos es reducir la «relativamente alta» tasa de paro, que se mantiene a pesar del fuerte crecimiento del empleo de los últimos años, ya que las «políticas activas de empleo no acaban de funcionar» a la hora de recualificar a los desempleados. Escrivá detecta «falta de calidad» en los servicios de empleo autonómicos y falta de coordinación entre administraciones, lo que se traduce en un «cierto fracaso» de las políticas activas de empleo, aunque ha valorado que la «migración ha compensado ese efecto» y ha evitado que se produzcan cuellos de botella en el mercado laboral. Otro de los retos es avanzar en una mayor credibilidad de las finanzas públicas, ya que actualmente falta «detalle y concreción» de muchas medidas de medio plazo por las «resistencias» a incorporar estas proyecciones en los cuadros macroeconómicos. Junto a ello, subrayó la necesidad de acercar la productividad a la media de la Eurozona.

