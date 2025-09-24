Aitor Bouza promete su cargo como diputado autonómico del PSdeG
Martín García Piñeiro
El líder del PSOE de Santiago, Aitor Bouza, prometió este martes su cargo como diputado autonómico en el Parlamento de Galicia, cargo al que accede en sustitución de Julio Abalde, que fue nombrado subdelegado del Gobierno en A Coruña.
Con casi media hora de retraso por la propuesta socialista de guardar un minuto de silencio por el genocidio de Gaza, que derivó en un debate entre los portavoces de los grupos y el presidente de la Cámara, Aitor Bouza prometió su cargo como parlamentario y recibió la bienvenida y el aplauso de sus compañeros.
Bouza, con escaño al lado del socialista vigués López Font, llevará en el Parlamento las áreas de eduación, FP y universidades, vivienda y medio ambiente dentro del grupo socialista. Engrosa además la lista de diputados compostelanos en el hemiciclo del Pazo do Hórreo, donde ya están Borja Verea, Paula Prado y Carmen Pomar (PP).
