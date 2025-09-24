Aparece una cría de ballena muerta en la Costa da Vela
El cetáceo fue descubierto por marineros flotando. Medio Ambiente ya activó el protocolo de recuperación, aunque el animal varó en una zona innacesible
Juan Calvo
Marineros de Aldán localizaron en la mañana de este miercoles, flotando, una cría de ballena en A Costa da Vela. El cetáceo estaba hinchado, pero entero y visible, aunque su emplazamiento se hacía inaccesible. Durante la tarde acabó varado en las rocas, en Bon de Abaixo, ya en Bueu, según miembros de la Cofradía de Pescadores de Aldán.
La Dirección Territorial de Pontevedra de la Consellería de Medio Ambiente dio aviso a CEMMA (Coordinadora de Estudios de Mamíferos Marinos) para la realizacion de la necropsia. Desde la mencionada consellería se asegura que la ubicación del animal hace inaccesible su retirada que seguirá el protocolo de recogida de cetáceos.
