El gallego Manu López, patrón en la Flotilla: «Nos preparamos para nuevos ataques, tal vez peores»
El velero «Meteque» es uno de los 44 barcos que componen la Global Sumud Flotilla | López eleva hasta 11 los buques impactados por los artefactos lanzados por Israel desde drones
Lara Graña
Adagio, Ohwayla, Otaria, Karma, Free Willy, Hio, Spectre, Meteque... Son más de 40 los buques que, partidos desde Barcelona, Túnez o Génova, van rumbo a Gaza como convoy humanitario para prestar auxilio a las decenas de miles de palestinos asediados por el genocidio de Israel y la hambruna. Sorteando no solo las propias inclemencias de la mar, sino también los ataques aéreos que el ejército de Benjamín Netanyahu está ejecutando con el respaldo de drones.
El último de los barcos mencionados al inicio, el Meteque, tiene como patrón a Manu López, residente en Oia. A bordo van otras seis personas; en su conjunto, la Global Sumud Flotilla cuenta con tripulantes de 44 países. Tras la segunda andanada de los drones contra estos buques el convoy ha reclamado "escolta marítima y observadores diplomáticos"; Italia ha sido la primera en reaccionar y ha enviado a la zona una fragata militar.
El Meteque, junto con buena parte de esta delegación humanitaria, se encuentra ahora al sur de la isla de Creta, como muestran sus datos de posicionamiento.
Este es el relato textual de su capitán del último ataque sufrido a cargo de Israel.
«En la noche del 23 de Septiembre de 2025, a las 21:10 UTC.
Alrededor de 34º35'N 23º32'E,
con rumbo 095 y velocidad de 3,5 nudos.
Distancia 35 (nm) millas náuticas demora 180∞ del cabo SO de la isla de Creta.
Distancia 25 (nm) millas náuticas demora 245∞ desde la isla de Gavdos (Grecia).
Comienzan los ataques de un grupo de drones que parecen venir del Norte (desde Creta). Unos vuelan más alto. Los que vuelan más bajo se detienen encima de embarcaciones y lanzan artefactos explosivos con fuertes detonaciones. Algún barco registra el impacto de artefactos que desprenden gases con fuerte olor ácido.
Los que vuelan más bajo se detienen encima de embarcaciones y lanzan artefactos explosivos con fuertes detonaciones
Estos ataques duran unas 4 horas, hasta las 00:01 UTC (24/09/2025)
Contamos unas 15 detonaciones. Impactan en 11 barcos. Consiguen dañar velas y aparejo de varias embarcaciones. Sin heridos de momento, pero con un riesgo de tremenda gravedad. Procuramos zigzaguear cada vez que tenemos drones encima. Procuramos zigzaguear cada vez que tenemos drones encima.
Enviamos varios Maydays por voz y por DSC por ataque terrorista/pirata sin respuesta de las autoridades. Estamos dentro de la zona de competencia EEZ [zona económica exclusiva, por sus siglas en inglés] de un Estado de la UE, que está obligado a actuar frente a un ataque terrorista de esta magnitud (convención SUA 1998 / protocolo 2005 de la OMI).
Nuestra misión es alcanzar Gaza con ayuda humanitaria para romper el sitio y generar un corredor humanitario
Nos preparamos para nuevos ataques esta noche, tal vez peores. Meteque es un barco de pabellón español con 7 tripulantes parte de la Flota de la Libertad; un movimiento civil, pacífico y humanitario, compuesto por 43 barcos de diferentes pabellones y tripulantes de 44 países.
Nuestra misión es alcanzar Gaza con ayuda humanitaria para romper el sitio y generar un corredor humanitario, amparados en el derecho internacional y marítimo.
Es además un deber como marino y ser humano hacer lo posible para detener un genocidio ante la complicidad e inacción de nuestros Estados y Gobiernos.
Impedir la entrega de ayuda humanitaria a una población civil sitiada es una violación del derecho humanitario internacional, más aún cuando la ayuda se compone de elementos esenciales para la supervivencia.
El ataque a la flota, un convoy pacífico civil, constituye un crimen de guerra bajo el derecho internacional consuetudinario. La flota navega por aguas internacionales, es claramente humanitaria, y no presenta ninguna amenaza militar. Según la Convención de Geneva tiene el derecho a ser protegida. Bajo la Convención de la ONU de derechos del mar tiene el derecho a un tránsito seguro.
Todas las naciones tienen la obligación moral y legal de proteger a una misión humanitaria.
Exigimos que los gobiernos:
- Condenen públicamente el ataque.
- Soliciten redención de cuentas en la ONU y la UE.
- Aseguren la protección de todos los convoyes humanitarios.
- Envíen protección a la flota para asegurar un tránsito seguro.
- Establezcan un corredor humanitario seguro a Gaza.
No se trata de legalidad. Prevalece lo humano frente al crimen impune. El silencio es cómplice. Mirar a otro lado culpable. La acción es un deber».
