Galicia, a la cola en riesgo de pobreza infantil: «No hay que bajar la guardia»

La protección de la infancia debería ser un pilar básico de cualquier sociedad, pero en Galicia todavía hay miles de menores en situación de vulnerabilidad. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), alrededor de 58.000 niños y adolescentes viven en riesgo de pobreza o exclusión social.

El informe de la Plataforma de Infancia y la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Galicia (POIG) sitúa a la comunidad entre las tasas más bajas del Estado en pobreza infantil: un 13,5% frente al 29,2% nacional. Aun así, su presidenta, Mónica Viqueira, advierte de que «no es motivo de celebración, porque hay miles de niños con dificultades para comer de forma adecuada, acceder a una vivienda digna o participar en igualdad».

El análisis, con datos de renta de 2023, incluye a menores con ingresos muy inferiores a la media o con carencia material severa. Murcia encabeza la estadística, con más del 40%. Galicia registra la menor tasa de pobreza severa infantil (5%, cinco puntos menos que el año anterior) frente al 14,1% estatal, y también figura a la cola en carencias materiales graves. Es la única comunidad que evoluciona de forma positiva hacia los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU en esta materia.

No obstante, la POIG reclama medidas concretas: reforzar rentas garantizadas, apoyar a familias monoparentales, impulsar políticas de vivienda «digna y accesible», ampliar becas de comedor y destinar al menos el 5% de los fondos sociales europeos a combatir la pobreza infantil.

En los indicadores de carencia material, Galicia supera la media en uno de ellos: el 36,7% de los menores no puede ir de vacaciones al menos una semana al año, frente al 35,6% estatal, aunque mejora respecto al más del 40% del ejercicio anterior. También crece en casi dos puntos la proporción de hogares que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días, hasta el 5,1%, el mayor incremento del país aunque por debajo de la media (6,9%).

Otra señal de vulnerabilidad es que un 28% de la población gallega declara no poder afrontar un gasto imprevisto, la mitad que en el conjunto autonómico.

Desde la POIG insisten en que los avances estadísticos no deben ocultar la realidad cotidiana de miles de familias que sufren precariedad. «El hecho de que Galicia presente mejores cifras que otras comunidades no significa que el problema esté resuelto: hablamos de derechos básicos de la infancia que aún no están garantizados», recalca Viqueira, que llama a mantener la vigilancia y reforzar las políticas públicas.