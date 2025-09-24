El Gobierno central recurre la regulación de dependencia de la Xunta

El Gobierno ha decidido presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra dos artículos de la ley gallega de medidas fiscales y administrativas de 2024, incluido el artículo 45, que vincula el grado de discapacidad con la dependencia para agilizar ayudas. El Ejecutivo considera que estas normas invaden competencias estatales en materia de Seguridad Social y derechos básicos de igualdad. La impugnación argumenta incompatibilidad con la normativa estatal y europea, exceso de atribuciones autonómicas y efectos fiscales, solicitando al TC la suspensión de los preceptos hasta resolver la inconstitucionalidad.

La Xunta ha lamentado la decisión y advierte que «paralizará» su plan de choque en dependencia. El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, explica que la medida permitía reconocer automáticamente el 100% de discapacidad a personas con grado tres de dependencia, beneficiando ya a más de 9.300 personas desde enero. Calvo señaló que el Gobierno estatal adoptó un mecanismo similar, pero solo reconoce el 65% de discapacidad. El conselleiro calificó el recurso de «sorpresa desagradable» y recordó precedentes en los que la Xunta ganó conflictos similares en el TC. Lamenta que el Ejecutivo estatal «no atendió» los argumentos gallegos en estos dos artículos.