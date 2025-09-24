El Gobierno prioriza rebajar ratios en los centros con alumnado vulnerable

La semana pasada el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba que su Ejecutivo blindará por ley el máximo de horas de docencia por parte del profesorado desde el próximo curso (para fijarlas en un tope de 23 en Primaria y de 18 en Secundaria, Bachillerato y resto de enseñanzas) y la reducción de la cifra de alumnos por aula, dos de las reivindicaciones más reiteradas por el colectivo docente. Esta última medida, según trascendió ayer de las negociaciones entabladas con los sindicatos del ramo por el Ministerio de Educación, se orientará sobre todo a aquellos centros que atienden a un «porcentaje significativo de alumnado procedente de zonas con dificultades socioeconómicas o con condiciones de vulnerabilidad». La filosofía es actuar desde la «equidad» y el objetivo, rebajar el abandono educativo.

La propuesta de trabajo que Pilar Alegría ha puesto sobre la mesa defiende que los «efectos positivos más directos» de la bajada de ratios se obtienen cuando se aplica a colegios e institutos en zonas de baja renta personal y familiar. Igualmente, y valorando de nuevo la «eficacia» de la medida, defiende una aplicación «preferente» en «transiciones educativas», como las que convergen en un cambio de etapa, o cuando hay «dificultades» en el alumnado.

Aunque la batería de propuestas para negociar con los sindicatos, que se concretará en cifras en una próxima reunión con ANPE, CC OO, UGT, CSIF, STES y CIG, incluye una general, para rebajar «progresivamente» los números máximos de alumnado por aula, esta se fía a que las autonomías aporten los fondos para ello. El Ministerio de Educación es más concreto cuando plantea una rebaja de las ratios máximas en «un número determinado de centros» y para las enseñanzas de Primaria, ESO y ciclos formativos de grado Básico y Medio que estén «ubicados en zonas de especial complejidad social» o bien sean «susceptibles» de que se produzca «una mejora de resultados». La cuestión es qué centros entran en ese cupo. Para detectar en donde sería «más necesario» actuar, el Gobierno asegura que ya trabaja en colaboración con el INE para diseñar un índice para medir la vulnerabilidad socioeducativa del alumnado.

Las otras dos propuestas contemplan, respectivamente, una reducción de las ratios máximas en 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de ESO, FP Básica y Bachillerato, alegando que se trata de cursos donde «mayor atención y apoyo debe recibir» el estudiantado, y un tope en las aulas con alumnado con necesidades educativas especiales (NEE). Galicia ya computa más al alumnado con dependencia o discapacidad.

Por otro lado, en lo relativo al horario lectivo docente, el Gobierno abre la puerta, en su anteproyecto de ley, a que con «carácter excepcional», las horas lectivas impartidas puedan llegar a las 21 horas. En esos casos, señala el borrador del documento, la parte del horario que exceda de las 18 horas se compensará .