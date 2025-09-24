Laureano Oubiña rechaza la conformidad en un nuevo juicio por drogas en Asturias

Dieciocho de los 22 procesados que se sentaron ayer en el banquillo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo por tráfico de cocaína en Asturias llegaron a conformidad en el primer día de la vista oral. Entre los que no hubo acuerdo se encuentra el histórico narco gallego Laureano Oubiña, para el que la Fiscalía solicita la pena 4 años y 9 meses de prisión. Los hechos se remontan al 8 de noviembre de 2017, cuando fue interceptado un vehículo de la organización con 4.105 gramos de cocaína, con una pureza del 78,5% y un valor de 164.803 euros a la altura de La Caridad.

En registros posteriores se intervinieron drogas por valor de 27.475 euros, como cannabis, heroína, así como dinero en efectivo, armas en perfecto estado de funcionamiento y diversa documentación contable, tal y como detalla Fiscalía.

Según el escrito fiscal, la estructura estaba «jerárquicamente ordenada, con funciones perfectamente definidas y mantenidas en el tiempo», y contaba con «medios materiales y económicos relevantes» que les permitieron adoptar medidas de seguridad como el uso de armas de fuego, vehículos a nombre de terceros y distribución de estupefacientes «incluso por kilos».

«No tengo nada que ver con todo esto», sostuvo Oubiña, que indica que su relación fue solo para atender a una petición de ayuda a un acusado que tenía un familiar en la cárcel.