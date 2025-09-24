Muere un ciclista de 78 años en una colisión en Santiago
Santiago
Un hombre de 78 años falleció en Santiago tras ser atropellado por un coche mientras circulaba en bicicleta. El accidente ocurrió al mediodía y, pese a la rápida intervención de emergencias, no logró sobrevivir.
