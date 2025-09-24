Detenidos y registros en Arousa en relación con el alijo de cocaína de A Pobra

La Policía Nacional mantiene desplegado un nuevo operativo contra el tráfico de drogas en la comarca de O Salnés, en relación con el alijo de casi 4.000 kilos de cocaína hallados hace unos días en A Pobra do Caramiñal. La nómina de detenidos a estas horas asciende a 11 detenidos y 18 registros, en su mayoría en la provincia de A Coruña, en Ribeira y Outes. La operación está siendo desarrollada por la Udyco, ha sido bautizada con el nombre de Saona y se encuentra bajo secreto judicial.

En cuanto a la provincia de Pontevedra, los agentes estuvieron a primera hora de la mañana en Cambados, en las inmediaciones de la avenida de O Salnés, y también estuvieron sobrevolando la zona con el helicóptero. Asimismo realizaron registros en una nave de Aldea de Tragove, perteneciente a un negocio de alquiler de embarcaciones turísticas que también tiene un establecimiento en Sanxenxo.

Por el momento no han trascendido más datos porque el operativo continúa abierto e investiga a un grupo presuntamente relacionado con embarcaciones encargadas de trasladar alijos desde una nave nodriza en el Atlántico hasta las costas arousanas. De hecho, no se descarta que se tratase de un narcosubmarino.

Esta actuación llega solo tres semanas después de otra contra el narcotráfico realizada en Arousa y que supuso la desarticulación de un grupo con base en O Salnés y dedicado a importar cocaína de Latinoamérica, oculta en piel bovina.