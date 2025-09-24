Detenidos y registros en Arousa en relación con el alijo de cocaína de A Pobra
Los agentes estuvieron esta mañana en Cambados y otras localidades gallegas
Lucía Romero
La Policía Nacional mantiene desplegado un nuevo operativo contra el tráfico de drogas en la comarca de O Salnés, en relación con el alijo de casi 4.000 kilos de cocaína hallados hace unos días en A Pobra do Caramiñal. La nómina de detenidos a estas horas asciende a 11 detenidos y 18 registros, en su mayoría en la provincia de A Coruña, en Ribeira y Outes. La operación está siendo desarrollada por la Udyco, ha sido bautizada con el nombre de Saona y se encuentra bajo secreto judicial.
En cuanto a la provincia de Pontevedra, los agentes estuvieron a primera hora de la mañana en Cambados, en las inmediaciones de la avenida de O Salnés, y también estuvieron sobrevolando la zona con el helicóptero. Asimismo realizaron registros en una nave de Aldea de Tragove, perteneciente a un negocio de alquiler de embarcaciones turísticas que también tiene un establecimiento en Sanxenxo.
Por el momento no han trascendido más datos porque el operativo continúa abierto e investiga a un grupo presuntamente relacionado con embarcaciones encargadas de trasladar alijos desde una nave nodriza en el Atlántico hasta las costas arousanas. De hecho, no se descarta que se tratase de un narcosubmarino.
Esta actuación llega solo tres semanas después de otra contra el narcotráfico realizada en Arousa y que supuso la desarticulación de un grupo con base en O Salnés y dedicado a importar cocaína de Latinoamérica, oculta en piel bovina.
- Este pueblo costero de A Coruña busca vecinos: ofrece trabajo y tiene alquileres desde 400€
- El huracán ‘Gabrielle’ apunta a Galicia aunque llegará convertido en borrasca
- Ni la vieira ni la almeja: el marisco más caro está en la provincia de A Coruña y es desconocido para el gran público
- El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca
- Un pueblo con playa de la provincia de A Coruña está entre los más baratos para comprar una casa: 645 euros el metro cuadrado
- El incendio de la Ribeira Sacra pasa factura a Eva Amaral: sufre una «crisis respiratoria» en pleno concierto
- Las lluvias con las que empieza el otoño seguirán hasta principios de octubre
- Cinco candidatos pugnan por tomar las riendas de la Fiscalía gallega